fot. Apple TV+

Reklama

The Morning Show to serial Apple TV+ z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon w rolach głównych. Do tej pory ukazały się 3. sezony tej produkcji, ale właśnie rozpoczęły się prace nad kolejnym. Wieścią o tym podzieliły się same aktorki, które opublikowały pierwsze zdjęcia z planu 4. sezonu. Post Jennifer Aniston zawiera również zdjęcie scenariusza pierwszego odcinka najnowszej serii. Ten został napisany przez Zendera Lehmanna oraz Charlotte Stoudt, a wyreżyseruje go Mimi Leder.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jennifer Aniston (@jenniferaniston) ROZWIŃ ▼

The Morning Show - informacje o 4. sezonu

Do obsady 4. sezonu dołączy znakomity Jeremy Irons. Poza nim pojawią się też inne, nowe twarze, a wśród nich m.in. Marion Cotillard, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman oraz Greta Lee.

The Morning Show nie uciekało przed pokazywaniem prawdziwych wydarzeń w swojej produkcji. W związku z tym pojawiły się pytania o to, czy pokazana zostanie elekcja na prezydenta Stanów Zjednoczonych w USA. The Boys w otwarty sposób nawiązuje do tego procesu i szydzi z niego. Jakie podejście będzie mieć The Morning Show? Odpowiedział na to Mark Duplass:

Zakładam, że serial będzie mieć premierę na długo po wyborach. Chociaż The Morning Show pokazuje prawdziwe wydarzenia, tak jak to zrobiliśmy z koronawirusem, ruchem #MeToo i wszystkim, co działo się z prawami kobiet w 3. sezonie, to podążanie za procesem elekcji byłoby trudne z czysto logistycznego powodu śledzenia tej osi czasu.