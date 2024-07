The Morning Show ciekawsze niż do tej pory. Powodem Jeremy Irons w obsadzie

Źródło: Warner Bros.

Oficjalnie ogłoszono, że zdobywca Oscara i Emmy, Jeremy Irons zagra dużą rolę w czwartym sezonie The Morning Show. Ma wcielić się w Martina Levy'ego, który jest ojcem Alex Levy, czyli postaci granej przez Jennifer Aniston. Wcześniej do obsady czwartej serii dołączyła Marion Cotillard, więc twórcy zbierają mocne nazwiska, by dać jakość fanom.

The Morning Show - co wiemy o 4. sezonie?

Według oficjalnych informacji historia nowej serii rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z trzeciego sezonu. W finale widzieliśmy, jak Bradley (Reese Witherspoon) została aresztowana przez FBI. Powodów przeskoku fabularnego nie ujawniono.

W obsadzie powracają Billy Crudup, Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm oraz Nicole Beharie.

Hello Sunshine (należące do Reese Witherspoon) oraz Echo Films (Jennifer Aniston jest właścicielką) to główne firmy produkujące serial. Charlotte Stoudt jest shorunnerką, a Mimi Leader jest reżyserką. Aniston, Witherspoon, Michael Ellenberg, Micah Shchraft, Zander Lehmann oraz Kristin Hahn mają status producentów wykonawczych.