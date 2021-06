Rozwój ruchu #MeToo w branży rozrywkowej. Szykują się duże zmiany?

Fot. Imdb

Time’s Up UK to organizacja, która zajmuje się sprawami nadużyć w miejscu pracy. Pilnuje, by wszyscy mieli uczciwe i bezpieczne warunki do jej wykonywania. Teraz wzywa brytyjski przemysł filmowy i telewizyjny do powołania niezależnego organu, który zająłby się rosnącymi oskarżeniami na tle seksualnym. Ma to związek z rozwojem ruchu #MeToo w branży rozrywkowej. Chcą także, by koordynatorzy zajmujący się sprawami intymnymi byli obowiązkowi na planach zdjęciowych w UK. Zainspirowała ich do tego przemowa Michaeli Coel na BAFTA, twórczyni i gwiazdy serialu Mogę cię zniszczyć. Aktorka przyznała, że dzięki obecności kogoś takiego podczas kręcenia cała ekipa czuła się bezpiecznie.

Nowe standardy radzenia sobie z zarzutami o molestowanie w branży rozrywkowej

Przewodnicząca Time’s Up UK, Dame Heather Rabbatts, w wywiadzie dla Deadline powiedziała, że muszą poprawić się standardy w kwestii radzenia sobie z wcześniejszymi zarzutami, takimi jak te wysunięte przez dwadzieścia kobiet wobec Noela Clarke'a. Organizacja współpracowała z firmą prawniczą Fieldfisher, by opracować plan działania niezależnego organu, który miałby się zajmować podobnymi sprawami.

Według planu powinien być uprawniony do:

1. Oferowania bezpiecznej przestrzeni dla ofiar, byłych i tych, których sprawy toczą się aktualnie, by mogły zgłosić problem i dostać wstępną poradę;

2. Powołania organu, który rozpatruje oskarżenia, anonimowe bądź nie, otrzymane ze strony członków z branży;

3. Zapewnienie wytycznych organowi, gdyby doszło do zarzutów

4. Pośredniczenia przy zarzutach, w imieniu firmy bądź osób fizycznych;

5. Prowadzenia poufnych dochodzeń, jeśli uzna się to za stosowne i kiedy wzór zachowania wyłania się ze sporządzonego raportu;

6. Zaoferowania struktury, która chroni oskarżających, ale jednocześnie zapewnia sprawiedliwy osąd;

7. Publikacji faktycznych ustaleń i rekomendacji.

BAFTA przyłącza się do walki w ruchu #MeToo

Dame Heather Rabbatts rozmawiała na ten temat z BFI i BAFTA, by zająć się istniejącą szarą strefą, w której występuje opóźnienie między wystąpieniem nieodpowiedniego zdarzenia, a złożeniem bądź upublicznieniem skargi.

Przez ostatnie tygodnie wszyscy mogliśmy zauważyć, że musimy zrobić ogromny krok do przodu w stronę zmian nad zwalczaniem nękania i nadużyć w miejscu pracy

Propozycja nowych standardów organizacji nie tylko wzmocni te wytyczne, które już istnieją, ale zaadresuje wiele luk w przepisach i połączy cały sektor w jednolitą całość. Zapewni również jasne i czytelne ramy, w których będzie można prowadzić dochodzenia, które pozwolą i oskarżającemu, i domniemanemu sprawcy na rzetelny i sprawiedliwy proces, prowadzony przez doświadczonych i wykwalifikowanych śledczych

Amanda Berry, szefowa BAFTA, w oświadczeniu danym Deadline poparła ten pomysł. Jej zdaniem branża rozrywkowa potrzebuje dużych i znaczących zmian, by wesprzeć osoby składające oskarżenia i stworzyć bezpiecznie środowisko pracy dla wszystkich zatrudnionych w niej osób. Organizacja chce zachęcić pracodawców do przyjęcia wytycznych, które opracowali między innymi z BFI, ponieważ ich zdaniem wpłynie to znacząco na zwalczanie takich problemów jak nękanie, molestowanie czy rasizm. Wkład BAFTA jest o tyle znaczący, ponieważ sami byli oskarżeni o powyższe, gdy Noel Clarke został nagrodzony w tym roku za wybitny wkład w brytyjską kinematografię, mimo świadomości, że są wobec nieco zarzuty na tle seksualnym.