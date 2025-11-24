Czy Rupert Grint powróci do Harry'ego Pottera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

W sieci co jakiś czas pojawiają się nowe zdjęcia z planu serialowego Harry'ego Pottera od HBO. Ma to być jeszcze wierniejsza adaptacja książek z kompletnie nową obsadą, choć fani kinowej serii nie tracą nadziei na zobaczenie swoich ulubieńców z wielkiego ekranu. Nadzieje te urosły, gdy niedawno Tom Felton, czyli filmowy Draco Malfoy, pojawił się w broadwayowskiej adaptacji, w której odegrał postać z produkcji kinowych. Czy podobne plany ma Rupert Grint, czyli Ron Weasley?
W rozmowie z BBC Grint przyznał, że raczej nie ma na to na razie planów:
Przyznał jednak, że nie miałby wcale problemu z tym, żeby jego dzieci w przyszłości pojawiły się w nowej adaptacji Harry'ego Pottera: "Dlaczego nie? To była kupa zabawy."
Alastair Stout ma być nowym Ronem w adaptacji HBO i Rupert Grint skontaktował się z nim podobnie do Daniela Radcliffe'a, który napisał list do Dominica McLaughlina. W swoim liście Grint przekazał, aby młody aktor dobrze się bawił, ale nie zdradził całej treści.
