Czy Rupert Grint powróci do Harry'ego Pottera? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Rupert Grint, odtwórca roli Rona Weasley'ego w serii filmów o Harrym Potterze, wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do franczyzy w przyszłości. Czy jest na to szansa?
Wiktor Stochmal
Harry Potter i Zakon Feniksa fot. Warner Bros. Pictures
W sieci co jakiś czas pojawiają się nowe zdjęcia z planu serialowego Harry'ego Pottera od HBO. Ma to być jeszcze wierniejsza adaptacja książek z kompletnie nową obsadą, choć fani kinowej serii nie tracą nadziei na zobaczenie swoich ulubieńców z wielkiego ekranu. Nadzieje te urosły, gdy niedawno Tom Felton, czyli filmowy Draco Malfoy, pojawił się w broadwayowskiej adaptacji, w której odegrał postać z produkcji kinowych. Czy podobne plany ma Rupert Grint, czyli Ron Weasley? 

W rozmowie z BBC Grint przyznał, że raczej nie ma na to na razie planów:

Może w przyszłości. Nigdy nie mów nigdy, ale na razie, chociaż kocham całe tamto doświadczenie, cieszę się z wyjścia z tamtego świata.

Przyznał jednak, że nie miałby wcale problemu z tym, żeby jego dzieci w przyszłości pojawiły się w nowej adaptacji Harry'ego Pottera: "Dlaczego nie? To była kupa zabawy."

Harry Potter ma duże znaczenie dla wielu ludzi z mojego pokolenia i jeszcze więcej dla tych, które poznają go teraz. To świetne. Jestem z tego dumny. To było coś naprawdę ogromnego. Chyba nigdy nie wyjdę z cienia tych filmów, ale nie mam z tym problemu.

Alastair Stout ma być nowym Ronem w adaptacji HBO i Rupert Grint skontaktował się z nim podobnie do Daniela Radcliffe'a, który napisał list do Dominica McLaughlina. W swoim liście Grint przekazał, aby młody aktor dobrze się bawił, ale nie zdradził całej treści.

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera - ranking

Źródło: screenrant.com

Powiązane osoby

