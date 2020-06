Ruszyła letnia wyprzedaż Steam, a wraz z nią Sklep punktów

Źródło: Steam

Tym razem Valve nie wprowadza żadnych minigier czy wyzwań towarzyszących Letniej wyprzedaży, zamiast tego uruchomiono sekcję, w której znajdziemy nowy cyfrowy sklep. Od teraz platforma będzie przyznawać nam 126 punktów za każde 5 zł wydane na gry, DLC, sprzęty, aplikacje, ścieżki dźwiękowe bądź cyfrowe przedmioty. Jednak w przeciwieństwie do Portfela Steam zgromadzonych punktów nie wykorzystamy do zakupów gier bądź kart kolekcjonerskich – wydamy je w sklepie punktów.

Zasoby nowego sklepu podzielono na dwie główne sekcje, przedmioty profilu oraz przedmioty czatu. W każdej z nich znajdziemy szereg przedmiotów upiększających Steama. Do profilu dokupimy animowane awatary, ramki wokół nich oraz tła, a do czatu animowane naklejki, efekty wizualne oraz emotikony. Co ciekawe, wszystkie przedmioty zakupione w trakcie wyprzedaży zostaną z nami na zawsze i nie znikną po zakończeniu wydarzenia. Podobnie jak sam sklep punktów, który będzie funkcjonował przez cały rok.

Warto zauważyć, że Steam ma dalekosiężne plany związane z punktami i nie chce ograniczać ich wyłącznie do roli waluty na dodatki wizualne. Dziś możemy wydać je także na nagrody społeczności, aby nagrodzić specjalną ikoną autorów wyjątkowo udanych recenzji bądź przedmiotów z Warsztatu. Valve zapewnia, że w przyszłości chce wykorzystać punkty także do innych celów, ale nie zdradza, czego możemy się spodziewać. Wprowadzenie Sklepu punktów nie odbije się na dotychczasowej mechanice kart kolekcjonerskich oraz odznak - Valve nadal będzie nagradzać nas kartami za przeglądanie kolejki w trakcie wyprzedaży, a za zebranie wszystkich przyzna nam specjalną odznakę Letniej wyprzedaży Steama.

Ale nie zapominajmy, że Letnia eyprzedaż Steama to przede wszystkim masowe przeceny gier. Z kilkudziesięcioprocentowym rabatem kupimy m.in. Borderlands 3, DOOM Eternal czy Need for Speed: Heat. Czas przejrzeć listy życzeń w poszukiwaniu obniżek gier, w które od dawna chcieliśmy zagrać, ale dotychczas były dla nas zbyt drogie. Ponadto możemy liczyć na 17-złotowy rabat wycieczkowy na zakupy powyżej 100 zł. Wyprzedaż potrwa do 9 lipca do godziny 19:00.