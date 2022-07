Ryan Gosling chce być Ghost Riderem. Szef MCU komentuje [SDCC 2022]

fot. Sony

Ryan Gosling podczas promocji filmu Gray Man wspomniał, że bardzo chce dołączyć do MCU i najlepiej w roli Ghost Ridera. Josh Horowitz, znany dziennikarz MTV News podczas San Diego Comic-Con porozmawiał z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige i spytał go co sądzi o Goslingu.

Ryan Gosling w MCU?

Oczywiście Kevin Feige jak zawsze wypowiada się dyplomatycznie.

- Ryan jest niesamowity. Chciałbym znaleźć dla niego miejsce w MCU. Gdy przebiera się za Kena na plaży, więcej się o nim pisze, niż o wielkiej premierze filmowej!

Harry Styles - powrót do MCU

Harry Styles zadebiutował w MCU w scenie po napisach Eternals w roli Erosa. Kevin Feige potwierdził, że jego nadchodzące przygody są dla nich ekscytujące.

- Przygody Erosa i Pipa to cos ekscytującego dla nas. Wspominasz o Ghost Riderze, a mamy też Blade'a, Doktora Strange'a z elementami nadnaturalnymi, ale obok mamy bohaterów na ulicznym poziomie z ogłoszonym Daredevilem i oczywiście Spider-Manem. Jest też część kosmiczna i tu właśnie nasi przyjaciele Eros i Pip żyją.

Według plotek Marvel Studios planuje serial z Ghost Riderem, ale na ten moment projekt nie został potwierdzony.