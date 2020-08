Ryan Reynolds uruchamia najtańszy serwis VOD na świecie

materiały prasowe

Ryan Reynolds poinformował na swoim Twitterze, że jego dostawca mobilnej sieci bezprzewodowej Mint Mobile, wkracza w świat serwisów VOD. Nowa platforma Mint Mobile+ promowana jest przez aktora znanego z roli Deadpoola jako "najtańsza na świecie usługa VoD". Fani jednak dobrze znają Reynoldsa i wiedzą, że gdzieś tutaj musi być haczyk.

Po wejściu na stronę serwisu, naszym oczom ukaże się wygląd strony do złudzenia przypominający to, co znaleźć można na innej popularnej platformie Disney+. Przeglądając jednak panel sterowania, do dyspozycji widzów znajdzie się tylko jeden film. Jest nim Niezawodny plan z 2003 roku, w którym wystąpił Reynolds, Kristin Booth i David Suchet. Film można zobaczyć całkowicie za darmo także w Polsce.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1293610391998738438