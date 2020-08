DC FanDome - wideo zapowiada ponad 300 gości. Czy to The Rock w kostiumie?

Źródło: Warner Bros./DC

DC FanDome to 24-godzinne wydarzenie związane ze wszystkim opartym na komiksach DC, czyli ze świata Batmana, Supermana i spółki. Promowane będą tam filmy, seriale, gry oraz same komiksy.

Podczas wydarzenia odbędzie się wiele panelu, które łącznie zgromadzą ponad 300 gości z każdej gałęzi popkultury. Będą gwiazdy wszystkich nadchodzących filmów i seriali. Wideo pokazuje na szybko jak długa to lista.

DC FanDome to też promocja wielkich superprodukcji, więc wszystko wskazuje na to, że zobaczymy pierwsze materiały promocyjne z filmów The Batman, Black Adam czy Legion samobójców: The Suicide Squad. Jedno wideo opublikował reżyser Batmana, Matt Reeves, a drugi Dwayne Johnson. W tym drugim mamy jedną dodatkową scenę, która prawdopodobnie ma związek z promocją Black Adama. Czyżbyśmy mieli zobaczyć Johnsona w kostiumie komiksowej postaci?

Zobaczcie oba wideo:

Wydarzenie rozpoczyna się 22 sierpnia o godzinie 19:00 i trwa przez 24 godziny non stop. Można będzie je oglądać za darmo w sieci.