Reklama
placeholder

Ryan Reynolds rozwścieczył znanego aktora. O co poszło?

Ryan Reynolds pojawił się na scenie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, by opowiedzieć o swojej karierze i nadchodzącym filmie John Candy: I Like Me. Pośród wielu anegdotek znalazła się jedna szczególnie ciekawa z udziałem Denzela Washingtona.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ryan reynolds 
safe house washington reynolds 2012 Fot. Materiały prasowe
Reklama

Ryan Reynolds zdradził, że rozwścieczył znanego aktora Denzela Washingtona (oraz kilka innych osób) na planie thrillera Safe House z 2012 roku. Dlaczego? Podczas kręcenia jednej z ostatnich scen filmu, gdy napięcie sięgało zenitu, telefon gwiazdy Deadpoola zaczął dzwonić, rujnując trudne ujęcie. To sprawiło, że wszyscy obecni — reżyser, ekipa filmowa, a wreszcie Denzel Washington — zaczęli krzyczeć z frustracją: „Czyj to, k***a, telefon?”.

Właśnie strzelono do jego postaci, jest ranny, leży na łożu śmierci, zaczyna przyznawać się do wszystkich błędów, które popełnił w życiu. Łzy zaczynają spływać mu po twarzy. I nagle – na marginesie, to było drugie podejście, bo za pierwszym razem pojawił problem techniczny – rozlega się śpiew: „Come fly with me, let’s fly, let’s fly away” –  wspomina Reynolds.

Piosenka Franka Sinatry była wtedy jego dzwonkiem w telefonie. Gdy wszyscy zaczęli jednak szukać winnego, Ryan Reynolds nie zamierzał się przyznawać i udawał głupiego. „Wstałem i spojrzałem na wszystkich kaskaderów wokół mnie, krzycząc z resztą: Czyj to, k***a, telefon? Niewybaczalne!” – przyznaje. Co prawda, pomocnik reżysera w końcu domyślił się, że to telefon gwiazdy Deadpoola, ale sam poradził mu, by zachował dyskrecję. Reynolds więc udawał, że to na pewno wina jednego z kaskaderów.

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ryan reynolds 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,7

2012
Safe House
Oglądaj TERAZ Safe House Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Legion samobójców: The Suicide Squad
-
Spoilery

James Gunn o powrocie TEJ postaci w DCU. Czy Legion samobójców jest kanoniczny?

2 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
-

Obecność 4 zaskoczyła. Lepszy wynik finansowy niż ktokolwiek oczekiwał!

3 młodzi tytani 2003
-

Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę

4 Deadpool
-

Deadpool nigdy by nie powstał, gdyby nie celowy sabotaż. Aktor w końcu przyznał się do winy

5 Wspaniałość Ambersonów
-

Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

6 Superman
-
Spoilery

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV