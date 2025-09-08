Ryan Reynolds rozwścieczył znanego aktora. O co poszło?

Fot. Materiały prasowe

Ryan Reynolds zdradził, że rozwścieczył znanego aktora Denzela Washingtona (oraz kilka innych osób) na planie thrillera Safe House z 2012 roku. Dlaczego? Podczas kręcenia jednej z ostatnich scen filmu, gdy napięcie sięgało zenitu, telefon gwiazdy Deadpoola zaczął dzwonić, rujnując trudne ujęcie. To sprawiło, że wszyscy obecni — reżyser, ekipa filmowa, a wreszcie Denzel Washington — zaczęli krzyczeć z frustracją: „Czyj to, k***a, telefon?”.

Właśnie strzelono do jego postaci, jest ranny, leży na łożu śmierci, zaczyna przyznawać się do wszystkich błędów, które popełnił w życiu. Łzy zaczynają spływać mu po twarzy. I nagle – na marginesie, to było drugie podejście, bo za pierwszym razem pojawił problem techniczny – rozlega się śpiew: „Come fly with me, let’s fly, let’s fly away” – wspomina Reynolds.

Piosenka Franka Sinatry była wtedy jego dzwonkiem w telefonie. Gdy wszyscy zaczęli jednak szukać winnego, Ryan Reynolds nie zamierzał się przyznawać i udawał głupiego. „Wstałem i spojrzałem na wszystkich kaskaderów wokół mnie, krzycząc z resztą: Czyj to, k***a, telefon? Niewybaczalne!” – przyznaje. Co prawda, pomocnik reżysera w końcu domyślił się, że to telefon gwiazdy Deadpoola, ale sam poradził mu, by zachował dyskrecję. Reynolds więc udawał, że to na pewno wina jednego z kaskaderów.