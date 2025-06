Komiksowe historie Marvela, które chcemy na ekranie. Te wątki mogą naprawić MCU

fot. Marvel

Widzieliśmy już wiele, ale wciąż czekamy na jeszcze więcej. Choć wszystko wskazuje na to, że Avengers: Secret Wars zapewni nam jedną z tych epickich fabuł, które od lat pragniemy ujrzeć w repertuarze kinowym, apetyt zdecydowanie rośnie w miarę jedzenia. Wątków fabularnych nadających się na wielki ekran jest mnóstwo. I trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że mówimy tu o historiach kluczowych – takich, które budowały to uniwersum i miały realny wpływ na kształt całego świata fikcji superbohaterskiej.

Coraz częściej słychać głosy o nowej drodze, jaką mają obrać twórcy MCU. To dla nas dobra okazja, by ponownie zanurzyć się w komiksowym świecie Marvela, ponieważ to właśnie tam zostały porzucone opowieści, które nigdy nie doczekały się ekranizacji. Niektóre z nich mogą dziś wydawać się trudne lub wręcz niemożliwe do przeniesienia na ekran. Inne z kolei mogłyby odświeżyć kierunek całej wytwórni i nadać nowy ton oraz charakter prezentowanemu uniwersum. To bardzo różnorodne fabuły, często będące wielkimi crossoverami, które w historii Marvel Comics stanowią prawdziwe kamienie milowe.

Zerknijcie zatem na zestawienie komiksów, których wątki z przyjemnością zobaczylibyśmy w salach kinowych.

Historie z komiksów Marvela, które zasługują na film