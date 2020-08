Ryan Reynolds zagra główną rolę i będzie współscenarzystą nowego filmu Netflixa

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds będzie współpracował z Johnem Augustem (Aladyn) przy tworzeniu nowego filmu dla Netflixa. Aktor zagra główną rolę w filmie Upstate, będzie także współscenarzystą i producentem.

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy Reynolds i August będą współpracować. Wcześniej miało to miejsce w 2007 roku przy okazji thrillera science fiction pt.: Dziewiątki. Dla odtwórcy roli Deadpoola będzie to kolejny film produkowany dla platformy Netflix. Wcześniej grał w filmie 6 Underground, a także bierze udział w zapowiedzianych filmach: Red Notice i adaptacji gry Dragon's Lair. Szczegóły fabuły nowego filmu nie są znane.

