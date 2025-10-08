placeholder
Reklama
placeholder

Nowe informacje i zdjęcie z Rycerza Siedmiu Królestw! Kolory powróciły do Westeros

Fani Gry o tron i Rodu smoka latami narzekali na coraz gorszy poziom wizualny obu produkcji i wyśmiewane problemy z oświetleniem czy kontrastem. Twórcy najnowszego spin-offu musieli to sobie wziąć do serca. Kolory wróciły do Westeros!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zdjęcia 
rycerz siedmiu królestw Gra o tron hbo
Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia fot. HBO/Max
Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off Gry o tron oparty na serii opowiadań autorstwa George'a R. R. Martina. W przeciwieństwie do kultowej serii fantasy i Rodu smoka, będzie to kameralna i skromniejsza historia. Entertainment Weekly podzieliło się nowymi informacjami w sprawie tego, czego możemy się spodziewać po najnowszej historii z Westeros.

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Oto najważniejsze informacje o Rycerzu Siedmiu Królestw:

  • Historia dzieje się 50 lat po śmierci ostatniego smoka.
  • W serialu nie pojawi się magia. "To równie dobrze mogłaby być XIV wieczna Wielka Brytania" komentuje showrunner.
  • Ramin Djawadi nie jest kompozytorem ścieżki dźwiękowej pomimo pracy nad Grą o tron i Rodem smoka. Zastąpi go Dan Romer - twórca muzyki do Lilo i Stitch oraz Far Cry 5.
  • Rycerz Siedmiu Królestw nie otrzyma tematycznego, stylizowanego intro na wzór Gry o tron, które miał też Ród smoka.
  • To nie epicka historia z wieloma różnymi postaciami i intrygami, a kameralna opowieść o małym gronie bohaterów.
  • Nie zobaczymy żadnych książąt i przedstawicieli najwyższej szlachty - zamiast tego zejdziemy na ziemię pośród chłopów, rycerzy, najemników czy kurtyzany.
  • George R.R. Martin opublikował wpis na swoim blogu, w którym żarliwie pochwalił twórców serialu. Miał okazję już obejrzeć wszystkie sześć odcinków 1. sezonu. Nie jest to nic oczywistego. Autor książek miał na przykład wiele problemów z Rodem smoka.
  • Showrunner Rycerza Siedmiu Królestw pojawi się na sobotnim New York Comic-Con. Niewykluczone, że zobaczymy wtedy większą zapowiedź wideo.

Pokazano też nowe oficjalne zdjęcie z serialu:

Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia

arrow-left
Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
fot. Steffan Hill/HBO
arrow-right

Fani od razu zaczęli żartować na sam widok tak jasnych barw i kolorów. Ostatnie sezony Gry o tron, a także Ród smoka, były w sieci krytykowane za szare barwy, słabe oświetlenie, brak kontrastu i przesadną cyfrowość. Rycerz Siedmiu Królestw przynajmniej na zdjęciach wypada zdecydowanie bardziej żywo i naturalnie, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem w mediach społecznościowych.

Źródło: ew.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  zdjęcia 
rycerz siedmiu królestw Gra o tron hbo
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

8,3

2022
Ród smoka
Oglądaj TERAZ Ród smoka Przygodowy

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Playdate
-

Alan Richtson jako epicki i wkurzony stary. Zwiastun filmu Playdate

2 Bat-fam
-

Nowy serial o Batmanie. Pierwszy plakat Bat-Rodzinki - tylko kim są ci ludzie?

3 Hearthstone: Poprzez linie czasu
-

Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie

4 World of Warcraft: Legion Remix
-

Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie

5 Tron: Ares
-

Tron: Ares NIE BĘDZIE hitem sci-fi tego roku. Jared Leto pochwalony za drewnianą grę aktorską

6 Dumbledore
-

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e194

Moda na sukces

s27e02

Wielkie projekty

s04e04

s28e06

The Voice

s09e07

Miłość jest ślepa

s09e08

Miłość jest ślepa

s09e09

Miłość jest ślepa

s05e03

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sigourney Weaver
Sigourney Weaver

ur. 1949, kończy 76 lat

Matt Damon
Matt Damon

ur. 1970, kończy 55 lat

Bella Thorne
Bella Thorne

ur. 1997, kończy 28 lat

Julia Kijowska
Julia Kijowska

ur. 1981, kończy 44 lat

Emily Procter
Emily Procter

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV