Nowe informacje i zdjęcie z Rycerza Siedmiu Królestw! Kolory powróciły do Westeros

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off Gry o tron oparty na serii opowiadań autorstwa George'a R. R. Martina. W przeciwieństwie do kultowej serii fantasy i Rodu smoka, będzie to kameralna i skromniejsza historia. Entertainment Weekly podzieliło się nowymi informacjami w sprawie tego, czego możemy się spodziewać po najnowszej historii z Westeros.

Oto najważniejsze informacje o Rycerzu Siedmiu Królestw:

Historia dzieje się 50 lat po śmierci ostatniego smoka.

W serialu nie pojawi się magia . "To równie dobrze mogłaby być XIV wieczna Wielka Brytania" komentuje showrunner.

. "To równie dobrze mogłaby być XIV wieczna Wielka Brytania" komentuje showrunner. Ramin Djawadi nie jest kompozytorem ścieżki dźwiękowej pomimo pracy nad Grą o tron i Rodem smoka. Zastąpi go Dan Romer - twórca muzyki do Lilo i Stitch oraz Far Cry 5.

pomimo pracy nad Grą o tron i Rodem smoka. Zastąpi go Dan Romer - twórca muzyki do Lilo i Stitch oraz Far Cry 5. Rycerz Siedmiu Królestw nie otrzyma tematycznego, stylizowanego intro na wzór Gry o tron, które miał też Ród smoka.

To nie epicka historia z wieloma różnymi postaciami i intrygami, a kameralna opowieść o małym gronie bohaterów.

Nie zobaczymy żadnych książąt i przedstawicieli najwyższej szlachty - zamiast tego zejdziemy na ziemię pośród chłopów, rycerzy, najemników czy kurtyzany.

George R.R. Martin w którym żarliwie pochwalił twórców serialu . Miał okazję już obejrzeć wszystkie sześć odcinków 1. sezonu. Nie jest to nic oczywistego. Autor książek miał na przykład wiele problemów z Rodem smoka.

. Miał okazję już obejrzeć wszystkie sześć odcinków 1. sezonu. Nie jest to nic oczywistego. Autor książek miał na przykład wiele problemów z Rodem smoka. Showrunner Rycerza Siedmiu Królestw pojawi się na sobotnim New York Comic-Con. Niewykluczone, że zobaczymy wtedy większą zapowiedź wideo.

Pokazano też nowe oficjalne zdjęcie z serialu:

Fani od razu zaczęli żartować na sam widok tak jasnych barw i kolorów. Ostatnie sezony Gry o tron, a także Ród smoka, były w sieci krytykowane za szare barwy, słabe oświetlenie, brak kontrastu i przesadną cyfrowość. Rycerz Siedmiu Królestw przynajmniej na zdjęciach wypada zdecydowanie bardziej żywo i naturalnie, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem w mediach społecznościowych.