Ryzyko - powstanie serial na podstawie gry planszowej. Jeden z twórców House of Cards za sterami

Hasbro

Serwis Deadline ujawnił, że gra planszowa Ryzyko doczeka się serialowej adaptacji. Nad projektem czuwać będzie Beau Willimon, scenarzysta House of Cards i jeden z twórców serialu The First. Misja na Marsa od Hulu. To efekt nawiązania współpracy z firmą Entertainment One, która od 2019 roku jest częścią koncernu Hasbro. Na ten moment nie ujawniono jednak żadnych konkretnych informacji dotyczących tej produkcji.

Ryzyko to klasyczna, planszowa gra strategiczna, łącząca dyplomację i bitwy, w której celem graczy jest podbicie świata podzielonego na 6 kontynentów i 42 regiony. Z uwagi na niski próg wejścia, niezbyt skomplikowane zasady i wciągającą rozgrywkę, planszówka ta cieszy się dużym zainteresowaniem i na przestrzeni lat doczekała się licznych reedycji, w tym związanych z popularnymi dziełami popkultury.