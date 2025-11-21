Saga Cienia Orsona Scotta Carda z kolejnym tomem

Vesper

Gra Endera i jej kontynuacje to jedne z najpopularniejszych powieści science fiction i przyniosły Orsonowi Scottowi Cardowi ogromną popularność. Autor, widząc powodzenie serii, przez lata pisał kolejne książki w tym świecie. Jedną z takich serii jest Saga Cienia - opowieść o bohaterach znanych z Gry Endera, którzy pozostali na Ziemi, kiedy Ender udał się między gwiazdy.

Właśnie w serii Wymiary wydawnictwa Vesper ukazało się nowe wydanie Teatru cieni - trzeciego tomu Sagi Cienia Orsona Scotta Carda. Powieść między innymi kontynuuje losy Petera - brata Endera - który sięga po władzę na Ziemi. Opowiada też o Groszku i Petrze, którzy ukrywają się przed bezwzględnym wrogiem.

Teatr cieni ukazał się w twardej oprawie i liczy 456 stron.

Teatr Cieni - opis i okładka

Porządek świata po ostatniej wojnie z robalami to iluzja – stare imperia wracają do gry, nowi przywódcy próbują zapanować nad chaosem. Peter Wiggin, brat Endera, zostaje Hegemonem Ziemi i rozpoczyna własną rozgrywkę o globalną władzę. Ale gdzieś w mroku czai się Achilles – bezwzględny morderca, intrygant i manipulator, mający własne ambicje i plany panowania nad ludzkością.

Groszek i Petra, dawni towarzysze Endera, postanawiają usunąć się w cień. Wiedzą, że Achilles nie zapomina. Wiedzą też, że przyszłość człowieka może zależeć od ich decyzji, a także od dzieci, których Groszek nie chciał mieć, a które teraz zostały porwane.

Teatr cieni to kontynuacja losów Petera Wiggina, Groszka, Petry oraz pozostałych członków Armii Smoka, którzy – wykuci w ogniu międzygwiezdnego konfliktu – budują teraz nowy ład na Ziemi. To opowieść o ambicji, lojalności i strachu przed przyszłością, która może być zbyt ludzka... lub zbyt nieludzka.