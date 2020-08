Sala samobójców. Hejter - HBO szykuje serial na podstawie filmu!

©Fot Jaroslaw Sosinski

HBO sfinalizowało kontrakt na stworzenie anglojęzycznego serialu dramatycznego na podstawie thrillera Sala samobójców. Hejter, uznanego filmu w reżyserii Jana Komasy, do którego scenariusz napisał Mateusz Pacewicz. Za produkcję serialu będą odpowiadać Dan Farah z Farah Films oraz Roy Lee z Vertigo. Farah i Lee otrzymali film jako próbkę reżyserską do innego projektu, który mają w planach, jednak byli nim na tyle zachwyceni, że postanowili przekształcić go w serial. Po pewnym czasie poszukiwań znaleźli dom dla produkcji w HBO. Komasa i Pacewicz będą współproducentami wykonawczymi projektu. Warto zaznaczyć, że reżyser w maju podczas rozmowy przeprowadzonej w ramach cyklu Zostań w domu z TVN Discovery Talents stwierdził, że chciałby zrobić serial na podstawie Hejtera, który mógłby rozszerzyć świat filmu.

Źródło: Jaroslaw Sosinski

Dla przypomnienia w filmie Tomek, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckic – rodziców Gabi, przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego. Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.