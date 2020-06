Anniversary - Jan Komasa szykuje anglojęzyczny debiut. Będzie to dystopijny dramat

Fot Jaroslaw Sosinski

Nominowany w 2020 roku do Oscara za Boże Ciało Jan Komasa zrealizuje swój anglojęzyczny debiut. Będzie to dystopijny dramat pod tytułem Anniversary. Scenariusz do projektu napisze Lori Rosene-Gambino. Producentami filmu są Nick Wechsler oraz Steve Schwartz oraz Paula Mae Schwartz, którzy wcześniej współpracowali ze sobą przy takich projektach jak Droga i Adwokat.

Jan Komasa tak opisuje swój film:

Pracuję nad intymnym projektem o moim najbardziej osobistym koszmarze - grupie ludzi, którzy się kochają, jednak muszą stanąć przed wyzwaniem niszczycielskiej i nieuniknionej siły… wirusa społecznego.

Produkcja dzieje się w niedalekiej, dystopijnej przyszłości, gdzie "nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi". Historia ma być fikcyjna, jednak przy okazji niezwykle realistyczna. Dla przypomnienia najnowszy film Komasy, Sala samobójców. Hejter zdobył nagrodę dla najlepszej produkcji międzynarodowej na uznanym festiwalu Tribeca.