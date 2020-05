Sala samobójców. Hejter - Jan Komasa myśli o zrobieniu serialu

Źródło: Jaroslaw Sosinski

Sala samobójców. Hejter jest drugą częścią filmu Sala samobójców z 2011 roku, dzieła nagrodzonego Srebrnymi Lwami. Nowa odsłona w reżyserii Jana Komasy koncentruje się tym razem na postaci Tomka, studencie prawa, który zostaje wydalony z uczelni. Ukrywa jednak ten fakt i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich - rodziców Gabi, przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich.

Podczas rozmowy przeprowadzonej w ramach cyklu Zostań w domu z TVN Discovery Talents, Jan Komasa został zapytany o serial, który chciałby zrobić w Polsce. Reżyser Bożego Ciała przyznał, że według niego Hejter nadawałby się na serial ze względu na perspektywę rozszerzenia wielu interesujących wątków, na które nie zawsze jest miejsce w pełnometrażowym filmie fabularnym.

Myślę, że Hejter by się nadawał na serial. Uważam, że to tak wielopoziomowy scenariusz, że można byłoby pomyśleć nawet o limitowanej liczbie odcinków. Zawsze pracując nad filmem i sprowadzając go do dwóch godzin, mam poczucie odarcia z ilości materiałów i wątków. Choćby ten dotyczący Gabi, to jest postać, która sama mogłaby być bohaterką. Ponieważ stworzyliśmy cały jej świat, ze wszystkimi napięciami, które tam są. Moglibyśmy zajrzeć za kulisy sztabu w jakiejkolwiek kampanii bez względu na opcję polityczną, samo robienie polityki jest uważam ciekawe, jeśli zrobić to dobrze, jak udało się to w serialu House of Cards. Na pewno uważam, że serial jaki by nie powstawał i gdybym miał przy nim współpracować, musiałby dotykać ważnego społecznie tematu, nie musi to być serial z morałem, nie chodzi o to żeby kogoś umoralniać na siłę. Ważne żeby temat dotykał rzeczy, która jest bliska ludziom, ale nie wszyscy mają odwagę o tym rozmawiać. - powiedział Komasa w rozmowie na TVN Discovery Talents na Facebooku.

Z ust reżysera nie padła żadna deklaracja i nie mamy potwierdzenia, że serialowa wersja powstanie. Widzimy jednak, że reżyser chciałby rozszerzyć świat wykreowany w swoim filmie lub stworzyć serial o innej tematyce, także zaangażowanej społecznie. W obsadzie filmu Sala samobójców. Hejter zobaczyliśmy Macieja Musiałowskiego, Vanessę Aleksander, Agatę Kuleszę, Danutę Stenkę i Macieja Stuhra.