Samsung Galaxy A33 pojawił się w sieci kilka dni przed oficjalną premierą

W 2022 roku niezwykle ciężko utrzymać w tajemnicy informacje na temat nadchodzących premier sprzętowych. Evan Blass, jeden z czołowych informatorów branży mobilnej, upublicznił serię wpisów twitterowych przybliżających wygląd smartfona Samsung Galaxy A33, który będzie jedną z gwiazd konferencji Awesome Galaxy A Event. Z kolei serwis Appuals upublicznił szczegółową specyfikację urządzenia, dzięki czemu model Galaxy A33 nie stanowi dla nas żadnej tajemnicy.

Jeśli przecieki krążące po sieci okażą się trafne, 17 marca światło dzienne ujrzą jeszcze dwa urządzenia Samsunga z serii A, model A53 oraz A73. Według redakcji The Verge, ta premiera może okazać się znacznie istotniejsza niż debiut sztandarowej linii Galaxy S. Z badań przeprowadzonych przez analityków Counterpoint Research wynika bowiem, że w 2021 roku ubiegłoroczny Samsung Galaxy A12 uplasował się na szóstym miejscu najczęściej sprzedawanych smartfonów na świecie. Był jedynym telefonem tego producenta, który trafił do pierwszej dziesiątki we wspomnianym zestawieniu.

Nowe średniopółkowce z pewnością po raz kolejny przykują uwagę szerokiego grona odbiorców, a jednego z jej przedstawicieli, model A33, już teraz możemy podziwiać w pełnej krasie:

Samsung Galaxy A33 to 6,4-calowiec wyposażony w panel 1080p o odświeżaniu 90 Hz, smartfon ma być napędzany przez nowy ośrmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 1280 wsparty 6 GB pamięci RAM. I choć za A33 zapłacimy równowartość 379 €, czyli zauważalnie mniej niż kosztują topowe modele z serii S22, powinien przypaść do gustu miłośnikom fotografii mobilnej. Do dyspozycji otrzymamy aparat główny 48 MP, szerokokątny 8 MP o kącie widzenia 120 stopni, aparat makro 5 MP, 2-megapikselowy obiektyw głębi do zdjęć portretowych oraz 13-megapikselowy obiektyw do selfie. Wszystko to zasili bateria o pojemności 5000 mAh zamknięta w wodoodpornej obudowie z certyfikatem IP67.

W sieci pojawiły się także informacje na temat Galaxy A53, który ma dysponować nieco większym, 6,5-calowym wyświetlaczem o odświeżaniu rzędu 120Hz. Nieznacznie poprawiono w nim także układ optyczny, gdyż główny obiektyw będzie pracował w rozdzielczości 64 MP, zaś czujnik głębi - w rozdzielczości 5 MP. Najmniej informacji wyciekło do sieci o topowym modelu z tej serii produktowej, Galaxy A73. Na razie wiemy o nim jedynie tyle, że jego ekran będzie osadzony w zauważalnie węższych ramkach niż modele A53 oraz A33.

O tym, czym dokładnie skuszą nas najnowsze Samsungi, dowiemy się już 17 marca podczas oficjalnej prezentacji w trakcie konferencji Awesome Galaxy A Event.

