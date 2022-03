Samsung opatentował smartfon z asymetrycznym składanym ekranem

Źródło: Samsung

W ostatnich latach obecności LG na rynku smartfonów inżynierowie korporacji pozwolili sobie na popuszczeni wodzy fantazji. Choć kondycja oddziału mobilnego na tle konkurencji nie prezentowała się najlepiej, firma nie stroniła od eksperymentów pokroju LG Wing, smartfona wyposażonego w dodatkowy, obracany ekran. Wiele wskazuje na to, że po wycofaniu się LG z branży smartfonowej to inżynierowie Samsunga przejmą rolę szalonych wizjonerów.

Serwis Let's Go Digital dotarł do patentu, który opisuje wprost kuriozalny prototyp telefonu z elastycznym wyświetlaczem. Od frontu urządzenie przywodzi na myśl klasyczny model Galaxy S z ekranem rozciągającym się od krawędzi do krawędzi, ale górny fragment wyświetlacza owija się wokół ramki i zawija na tylną obudowę. Po odgięciu go naszym oczom ukazuje się panel w pełnej, L-kształtnej okazałości. Na powyższym renderze opracowanym dla Let's Go Digital możemy zobaczyć, jak mogłoby wyglądać to urządzenie, gdyby Samsung faktycznie wypuścił je na rynek.

Warto zauważyć, że mamy tu do czynienia z dość świeżym patentem, gdyż wniosek złożono do World Intellectual Property Office w 2021 roku. Według pomysłodawców urządzenia taki nietypowy kształt wyświetlacza mógłby sprawdzić się np. podczas prowadzenia wideokonferencji na Zoomie bądź Teamsach. Dodatkowa przestrzeń robocza pozwoliłaby np. przejrzeć kalendarz bez minimalizowania aplikacji. Ponadto moglibyśmy wyświetlić na nim pływające okna aplikacji VoD podczas pracowania na całej przestrzeni roboczej głównego wyświetlacza.

Ten sprzęt funkcjonuje obecnie wyłącznie w sferze patentowej. Rejestracja w urzędzie nie jest jednoznaczna z planami wypuszczeniem urządzenia o takim kształcie na rynek. Samsung jedynie zabezpieczył swój nietypowy pomysł na stworzenie składanego smartfona.

