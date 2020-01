Samsung Galaxy S20 Ultra będzie miał więcej RAM-u niż wiele komputerów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Samsung zaplanował premierę linii Galaxy S20 na 11 lutego 2019 roku, a z każdym kolejnym dniem, który nas do niej przybliża, w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat możliwości tych sprzętów. I jeśli wierzyć informacjom upublicznionym przez Maxa Weinbacha z XDA Developers, najmocniejszy model z nadchodzącej serii będzie nad wyraz wydajną bestią.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G trafi w ręce najbardziej wymagających użytkowników. Według Weinbacha producent wyposażył go aż w 16 GB pamięci RAM (12 GB w słabszej wersji), która ma zadbać o płynne działanie urządzenia i błyskawiczne przełączanie aplikacji działających w tle. Jeśli porównamy to do danych Valve o komputerach wykorzystywanych do odpalania Steama, okaże się, że aż 48,55% komputerów graczy ma mniej RAM-u niż opisywany tu Galaxy S20 Ultra 5G.

Wydajności układów mobilnych nie można oczywiście bezpośrednio porównywać do wydajności podzespołów pecetowych, ale przeciek ten wyraźnie pokazuje, co dla projektantów smartfonów jest dziś najważniejsze – walka na cyferki. Nawet jeśli nie stoi za nią zauważalny wzrost wydajności samych urządzeń, można spodziewać się, że z dodatkowego zapasu mocy ucieszą się miłośnicy najbardziej wymagających gier mobilnych. Ale w tym miejscu warto wspomnieć, że to nie jedyny rekord, z którym zmierzy się nowa generacja samsungowych smartfonów.

Plotki głoszą, że równie imponujący będzie układ optyczny w serii Galaxy S20. Składa się na niego 108-megapikelowy aparat główny, aparat 48 Mpx z 10-krotnym zoomem, aparat szerokokątny 12 Mpx oraz czwarty aparat o nieznanych jeszcze parametrach. Do tego najdroższy model pozwoli korzystać z 512 GB przestrzeni dyskowej, a jeśli jakimś cudem uda się nam ją zapełnić, będziemy mogli dołożyć kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Choć to wciąż tylko przecieki, Weinbach zdaje się wiarygodnym źródłem informacji. To on upublicznił na XDA Developers zdjęcia, które przedstawiają Samsunga Galaxy S20+ pokazywanego na jednej z zamkniętych prezentacji przedpremierowych: