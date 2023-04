Samsung prezentuje przebogate portfolio telewizorów

Świetna jakość obrazu wspierana sztuczną inteligencją, udoskonalony design, duże możliwości audio oraz nowe technologie i funkcje sprawiają, że w tym roku domowa rozrywka wejdzie na wyższy poziom. Oto jak prezentuje się tegoroczne portfolio telewizorów Samsung.

Oferta telewizorów Samsung na 2023 rok obejmuje cztery wiodące linie – Excellence Line, OLED, Neo QLED i QLED.

Wielkość ekranów – w zależności od serii waha się od 43 do 98 cali.

Excellence Line, jako najlepsze telewizory Samsung, zyskują m.in. w modelu QN900C odświeżanie 144 Hz, moduł One Connect Pro oraz jeszcze większe możliwości w zakresie skalowania obrazu poprzez zastosowanie 64 wielomodelowych sieci neuronowych (QN900C/QN800C).

Linia telewizorów OLED to w tym roku dwa zupełnie nowe modele S90C i S95C. Wykorzystują matryce Samsung OLED z samoemisyjnymi pikselami OLED z technologią kropki kwantowej (Quantum Dot), co zapewnia głęboką czerń i szeroką paletę żywych kolorów. Nowością jest także włączenie do oferty ekranu o przekątnej 77 cali.

Seria Neo QLED 4K to w tym roku trzy telewizory QN95C, QN92C, QN85C. W zależności od modelu dostępne są w rozmiarach od 43 do 85 cali. Oferują precyzyjne podświetlenie Quantum Mini LED, a także Automatyczny Remastering HDR.

Telewizory QLED to w tym roku trzy modele – Q67C, Q77C i Q80C. W zależności od produktu dostępne są w rozmiarach od 43 do 98 cali. Znakiem rozpoznawczym tej linii są wspaniałe i nasycone barwy, które są zasługą technologii Quantum Dot.

Telewizorowy zawrót głowy

Na początek Excellence Line, czyli najlepsze telewizory Samsung w tegorocznej ofercie. Połączenie zaawansowanych technologii ze spektakularnym wręcz designem sprawia, że od tych ekranów trudno będzie oderwać wzrok. Ta topowa seria obejmuje trzy modele QN900C, QN800C i QN700C, które dostępne są w przekątnych od 55 do 85 cali. W 2023 telewizory Excellence Line NEO QLED 8K – QN900C, QN800C – otrzymały jeszcze mocniejszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, który zwiększa możliwości w zakresie skalowania obrazu do jakości jak najbliższej 8K[1]. Proces skalowania oparty jest aż na 64 wielomodelowych sieciach neuronowych (w poprzedniej generacji było ich 20). Dodatkowo model Excellence Line QN900C oferuje odświeżanie 144 Hz. Wszystko to razem sprawia, że widzowie mogą cieszyć się jeszcze większym realizmem.

fot. Samsung

Dopełnienie niedoścignionej jakości obrazu Excellence Line stanowi potężny dźwięk. I tak na przykład Dolby Atmos®, w połączeniu z wielokanałowymi wbudowanymi głośnikami – 6.2.4CH w modelu QN900C i 4.2.2CH w QN800C – dostarcza niemal kinowych wrażeń i pozwala przenieść się w sam środek akcji. Wrażenia audio potęguje szereg funkcji w tym Dźwięk Podążający za Obiektem czy kultowa już dla telewizorów Samsung funkcja Q-Symphony, która wykorzystuje potencjał głośników telewizora i soundbara.

W tym roku wszystkie telewizory Excellence Line otrzymały także moduł One Connect Pro, pozwalający uporządkować przewody – wystarczy podłączyć je do niewielkiej skrzynki, którą można umieścić obok telewizora lub przymocować do stopy. W połączeniu z dopracowanym w każdym calu designem i Bezgranicznym Ekranem w modelu QN900C można będzie przenieść się w sam środek akcji.

fot. Samsung

W tegorocznej ofercie znalazły się także dwa modele telewizorów OLED – S90C i S95C. Wyróżnia je unikatowe połączenie matrycy Samsung OLED z samoemisyjnymi pikselami OLED z kropką kwantową (Quantum Dot), którego efektem są głęboka czerń i szeroka paleta żywych kolorów. To sprawia, że te nowoczesne ekrany przynoszą kinowe doświadczenia do domu. Dodatkowo zachwycają nowoczesną i minimalistyczną konstrukcją. Wystarczy dodać, że S95C to najsmuklejszy telewizor Samsung – obudowa ma zaledwie ok. 11 mm głębokości. Ten efekt osiągnięto m.in. poprzez przeniesienie złącz do zewnętrznego modułu One Connect Pro. Do 24 kwietnia telewizor S95C można zamawiać w przedsprzedaży. Telewizory Samsung OLED będą dostępne w trzech przekątnych 55, 65 i 77 cali.

Samsung OLED S95C

Seria Neo QLED 4K to w tym roku trzy telewizory QN95C, QN92C,QN85C. W zależności od modelu dostępne są w rozmiarach od 43 do 85 cali. Wszystkie modele wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu m.in. dzięki 14-bitowej skali luminancji. Tym samym widzowie mogą cieszyć się bardziej szczegółowym obrazem i to zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

fot. Samsung

Wśród nowości, które znajdziemy w tej serii jest m.in. Automatyczny Remastering HDR, który poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji przekształca treści SDR na treści w jakości HDR. Na podstawie analizy różnic między materiałami algorytm proponuje ulepszenia w obszarach, takich jak jasność, kolory i szczegóły, aby dostarczyć obraz w stylu HDR. Telewizory QN92C i QN95C oferują Powłokę Antyrefleksyjną, która ogranicza refleksy i odbicia światła, oraz Ultra Szeroki Kąt Widzenia (lepsza widoczność szczegółów obrazu także patrząc z boku). Z kolei najwyższy model z tej serii, czyli QN95C przynosi odświeżanie 144 Hz i dołączoną w zestawie kamerę z magnetycznym mocowaniem (łatwy montaż i demontaż) – idealne rozwiązanie dla osób, które wykorzystują największy domowy ekran do pracy czy po prostu często prowadzą rozmowy online.

Samsung Neo QLED QN92C

W tym roku seria QLED obejmuje trzy modele – Q60C, Q70C i Q80C. W zależności od produktu dostępne są w rozmiarach od 43 do 98 cali. Znakiem rozpoznawczym tej linii są wspaniałe i nasycone barwy. Jest to zasługą m.in. technologii Quantum Dot, dzięki której ekran wypełni się miliardem kolorów, które będą doskonałe niezależnie od jasności. QLED Q80C to w tym roku ekran z bezpośrednim tylnym podświetleniem, co przekłada się na wyższą jasność i lepszą czerń, ale wpływa także na samą konstrukcję – ekran jest o 1 cm smuklejszy w porównaniu do poprzednika.

fot. Samsung

Telewizory Samsung 2023: cechy wspólne

Tegoroczne telewizory Samsung zyskały szereg dodatkowych rozwiązań, o których warto wspomnieć. Na początek Tryb Eco, który jest predefiniowany na wszystkich nowych telewizorach. To rozwiązanie dla widzów, którzy chcą świadomie korzystać z energii elektrycznej i optymalizować jej zużycie. Teraz można to także monitorować na bieżąco za pośrednictwem aplikacji SmartThings i wybraniu opcji Energy. Wystarczy jednorazowa konfiguracja i dodanie telewizora do listy domowych urządzeń.

SmartThings to aplikacja, która pozwala kreować doświadczenia inteligentnego domu na własnych zasadach. W tym roku telewizory Samsung – począwszy od modelu Q60C – odegrają ważną rolę w procesie integracji różnych domowych urządzeń. Zostały wyposażone we wbudowany Hub IoT, dzięki któremu ekosystem można będzie zbudować bez dodatkowych zewnętrznych urządzeń wielu firm[2] – w tym scenariuszu to telewizor stanie się centralnym elementem tego ekosystemu.

fot. Samsung

Wszystkie tegoroczne telewizory Samsung, jako Smart TV oferują odświeżony i sprawniejszy Smart Hub[3], który pomoże jeszcze lepiej odnaleźć się w coraz bogatszej ofercie platform VoD. Treści wyświetlane są z podziałem na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem wcześniejszych zainteresowań. Dzięki temu odkrywanie nowych seriali czy filmów będzie jeszcze łatwiejsze. Oferta dostępnych aplikacji to nie tylko te filmowo serialowe, jak HBO Max, Netflix czy Disney+, ale także te gamingowe jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW i Utomik czy muzyczne Spotify, Apple Music i Tidal.

Jeśli chodzi o możliwości audio nowych telewizorów to wszystkie oferują wsparcie dla Q-Symphony. W tym momencie warto wspomnieć, że niebawem na polski rynek wejdą także tegoroczne soundbary Q-Serii – HW-Q60C, HW-Q600C, HW-Q700C, HW-Q800C, HW-Q930 oraz HW-Q990C.

[1] Jakość oglądania może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.

[2] HuB IoT będzie obsługiwał protokół Matter i rozwiązania HCA w 2023 roku. Umożliwi to użytkownikom SmartThings bezproblemowe dodawanie tysięcy kompatybilnych urządzeń do środowiska SmartThings Home.

[3] Przed rozpoczęciem wymagane jest zalogowanie do konta Samsung, zaakceptowanie Warunków Korzystania z Usług oraz Zasad Prywatności Smart Hub. Wybrane usługi mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji.