Samsung Neo QLED oraz MICRO LED w 2021 zawalczą o naszą uwagę

Źródło: Samsung

Ogłoszenie telewizyjnej „ramówki” Samsunga na 2021 rok nie było zbyt dużym zaskoczeniem. Choć koreańska korporacja dopiero 2 marca zorganizowała oficjalną premierę telewizorów na nadchodzący sezon, sprzęty, które zawalczą o nasze serca i portfele, pokazano światu już podczas wirtualnych targów CES. Jednak styczniowa impreza była jedynie wstępem do wojny o klienta, która lada moment rozegra się na naszych oczach. Podczas Unbox & Discover Samsung zaprezentował pełne portfolio produktowe i zdradził, w jakich rozmiarach wyprodukuje topowe odbiorniki. W tym roku na świecznikach korporacji będą dwie technologie: Neo QLED oraz MICRO LED. To one mają wynieść jakość obrazu na nowy, niespotykany dotychczas poziom.

Neo QLED-y to nic innego jak naturalna ewolucja QLED-ów rozwijanych przez Samsunga od kilku lat jako alternatywa dla paneli organicznych. Korporacja wyposażyła telewizory z tej linii produktowej w procesor AI Neo Quantum napędzany przez 16 sieci neuronowych wyszkolonych w procesie inteligentnego skalowania obrazu. Ponadto zastosowano tu system podświetlenia Quantum Mini LED z diodami o 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED. To wszystko ma sprawić, że obraz wyświetlany przez Neo QLED-y będzie jasny i wyrazisty, niezależnie od natywnej rozdzielczości materiału źródłowego.

W tym roku to serią Neo QLED Samsung chce zawalczyć o serca graczy. Przy okazji premiery dziewiątej generacji firma podpisała umowę partnerską z Microsoftem, na mocy której została oficjalnym partnerem telewizyjnym konsoli Xbox Series X na rynku amerykańskim oraz kanadyjskim. I choć informacja ta nie ma bezpośredniego wpływu na nasz rynek, dobitnie pokazuje, że Samsung skręca w stronę gamingu. Świadczy o tym m.in. udoskonalenie Panelu Gracza w nowych Neo QLED-ach czy dodanie obsługi technologii AMD FreeSync Premium Pro dla konsol i pecetów. Dodajmy do tego możliwość uruchamiania gier w 4K przy 120 klatkach oraz input lag na poziomie 5,8 ms, a otrzymamy sprzęt, który aż prosi się, aby reklamować go jako narzędzie dla graczy.

Zgodnie z zapowiedzią korporacji do dystrybucji trafią Neo QLED-y z matrycami 8K oraz 4K. Te pierwsze będą dostępne w rozmiarach 65”, 75” oraz 85”, a najmniejszy Neo QLED 4K kupimy w wariancie 50”.

Warto jednak zauważyć, że rola QLED-ów na rynku topowych odbiorników będzie powoli marginalizowana, gdyż Samsung ma już w zanadrzu nową technologię wyświetlania obrazu, która za kilkanaście lat prawdopodobnie wyprze matryce wyposażone w powłokę Quantum Dot w kategorii. Mowa tu o odbiornikach MICRO LED korzystających z samoemisyjnych diod LED.

Samsung - portfolio telewizyjne na 2021 rok

Samsung Neo QLED

Choć na wstępie wspominałem o tym, że korporacja przez lata pozycjonowała swoje QLED-y jako alternatywę dla OLED-ów, bezpośrednim rywalem paneli organicznych będzie tak naprawdę MICRO LED. Dotychczas Samsung nie dysponował konsumenckimi panelami telewizyjnymi z matrycami wyposażonymi w diody z niezależnym podświetleniem. Dopiero pojawienie się modułowego ekranu The Wall w 2018 roku zwiastowało przełomową zmianę w tej kwestii. Problem tkwił jednak w tym, że The Wall może i dysponował niezależnie rozświetlanymi pikselami, ale był produktem ściśle biznesowym.

W 2021 roku firma zrobi pierwszy ważny krok na drodze do komercjalizacji tej technologii, gdyż pierwsze MICRO LED-y trafią na rynek konsumencki już na wiosnę. I choć będą to odbiorniki skierowane do najzamożniejszych klientów ze względu na swój rozmiar (99” oraz 110”), otworzą nowy rozdział w historii telewizorów Samsunga. Na jesieni do portfolio firmy dołączy ponadto 88-calowy MICRO LED, a w bliżej nieokreślonej przyszłości również 76-calowy model.

Za kilka lat, kiedy ceny MICRO LED-ów spadną, a w dystrybucji pojawią się jeszcze mniejsze modele, QLED-y wycofają się na dalszy plan i ustąpią miejsca lepszej, bardziej przyszłościowej technologii. Ale w tym roku to one wciąż będą sztandarowym rozwiązaniem dla masowego odbiorcy Samsunga. Zwłaszcza że pierwsze opinie od zachodnich recenzentów napawają optymizmem i 65-calowy model Q95A zbiera bardzo pozytywne recenzje.