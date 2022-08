Samsung Neo QLED QN91B – 43 i 50 cali – idealne 144 Hz dla graczy

fot. Samsung

Alternatywą dla graczy, którzy nie chcą inwestować w dwa osobne ekrany jest telewizor Neo QLED QN91B, o przekątnej 43 i 50 cali z odświeżaniem 144 Hz w 4K w Trybie Gry. Wysoka jakość obrazu oraz szereg rozwiązań zaprojektowanych z myślą o graczach sprawią, że ten telewizor pozwoli osiągnąć nowy poziom wirtualnych wrażeń.

Telewizory Neo QLED 2022 to nie tylko doświadczenie świetnej jakości obrazu i dźwięku. To także funkcje i rozwiązania stworzone specjalnie z myślą o fanach gier i niski input lag, który w QN91B o przekątnej 43 i 50 cali w rozdzielczości 4K przy 144 Hz jest poniżej 5 ms. Te, które znalazły się w tegorocznych modelach telewizorów z serii QN91B do tej pory zarezerwowane były zazwyczaj dla monitorów dla graczy. Wprowadzone innowacje oraz mniejsze rozmiary ekranów – 43” i 50” – sprawią, że będą oni mogli budować przewagę nad przeciwnikami w wirtualnym świecie.

fot. Samsung

Dynamika, płynność i pełna kontrola

Zapaleni gracze, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, z pewnością zwracają uwagę na ostrość i dynamikę obrazu. Dlatego Zaawansowany Upłynniacz Ruchu Pro – dostępny tylko w modelach 43” i 50” QN91B/QN90B/QN95B – pozwoli doświadczyć niespotykanej dotąd płynności i przeżywać każdą rozgrywkę jeszcze bardziej – zarówno z perspektywy uczestnika, jak i dopingującego. Funkcja wyświetlania ruchu do 144 Hz w 4K zapewni najwyższą wydajność. Oznacza to, że obraz jest odświeżany 144 razy na sekundę, osiągając przy tym imponującą rozdzielczość 4K. Dzięki temu gracze będą mogli cieszyć się perfekcyjną dynamiką obrazu, bez rozmyć i opóźnień.

Co więcej, te modele telewizorów oferują Zaawansowane Funkcje dla Graczy+, które dają pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na ekranie. Podręczny Panel Gracza 2.0, czyli wszechstronne i intuicyjne menu, pozwoli błyskawicznie sprawdzić liczbę wyświetlanych na sekundę klatek (FPS) i wartość input lag czy zarządzać wyjściem dźwięku – a wszystko to bez opuszczania gry. Z kolei Ultra Szeroki Widok w Grach zadba o lepszą widoczność, dzięki ultra szerokim proporcjom obrazu 21:9 lub 32:9, wcześniej dostępnym jedynie w monitorach dla graczy[1].

Miłośnicy wirtualnych rozgrywek powinni docenić także funkcję FreeSync Premium Pro, która odpowiada za większy komfort gry. Redukuje rozdarcie i szarpanie obrazu, zmniejsza input lag, obsługuje treści HDR oraz technologię LFC, która zwiększa płynność animacji – a wszystko po to, aby swobodnie zbudować przewagę nad przeciwnikiem. Z kolei Automatyczny Tryb Gry pozwoli szybko rozpocząć rozgrywkę i zapewnić natychmiastową reakcję na każdy ruch, pozwalając na większą kontrolę bez opóźnień. Co ważne, telewizor jest wyposażony w cztery porty HDMI 2.1 wspierające funkcje dla graczy.

Gracze z pewnością też zwrócą uwagę na obraz i dźwięk, które pozwalają im całkowicie zanurzyć się w wirtualnym świecie. Modele Neo QLED bazują na technologii Quantum Mini LED, która sprawia, że podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek. Nowoczesna technologia pozwoli dojrzeć ukryte detale, zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach. Z kolei spektakularny dźwięk przestrzenny dostarczy technologia Dolby Atmos[2]. W połączeniu z wielokanałowymi wbudowanymi głośnikami, zapewni niezwykle porywające brzmienie i pozwoli przenieść się w sam środek gry.

fot. Samsung

Rozrywka na wyciągnięcie pilota

W tym roku nie zabrakło także nowości związanymi z funkcjami Smart TV. Teraz do rozgrywania wirtualnych potyczek konsole nie są już potrzebne. Posiadacze tegorocznych modeli Samsung, w tym także QN91B 43” i 50”, po raz pierwszy uzyskali dostęp do aplikacji Xbox na Smart TV. Wystarczy dostęp do Internetu, wykupiony abonament do Xbox Pass oraz pad od XBOX czy PS lub inne, wykorzystujące Bluetooth, aby korzystać z setek gier z biblioteki Xbox Game Pass, które są strumieniowane od razu na ekran telewizora. Xbox App wystarczy pobrać ze sklepu z aplikacjami i można od razu cieszyć się nieograniczoną rozrywką[3].

W tym miejscu warto także przypomnieć o rozwiązaniach, które pozwolą doskonalić umiejętności gamingowe. Funkcja Multi View pozwala podzielić ekran na dwie części. Z jednej strony możemy wyświetlać grę, a z drugiej – przykładowe filmy instruktażowe wprost ze smartfona, które pozwolą przejść trudniejszy fragment gry.

Telewizory Neo QLED QN91B o przekątnych 43 i 50 cali z powodzeniem zastąpią graczom komputerowym monitory oferując jednocześnie wiele funkcji, które są tam niedostępne. To najlepsze rozwiązanie dwa w jednym, które oferuje doskonałą jakość rozrywki czasie rozgrywek z komputerem PC czy konsolą. To także dokonały obraz w czasie oglądania filmów i telewizji oraz korzystania z serwisów VOD czy YouTube.

[1] Tryb działa tylko z komputerem PC, wyposażonym w kompatybilną kartę graficzną.

[2] Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.

[3] Wymagane członkostwo w XBOX Pass Ultimate.