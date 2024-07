fot. Samsung

10 lipca w Paryżu odbyło się wydarzenie Galaxy Unpacked, w którego trakcie Samsung zaprezentował swoje plany na najbliższą przyszłość. Obejmują one między innymi dwa nowe modele smartfonów, Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6, a także słuchawki Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro. Oferta urządzeń z segmentu wearables zostanie zaś rozszerzona o Samsung Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra, które pozwolą użytkownikom na jeszcze lepsze zadbanie o zdrowie, kondycję i samopoczucie.

Samsung Galaxy Z Fold6 - większy ekran i większa produktywność dzięki Galaxy AI

Galaxy Z Fold6 ma być najlżejszym spośród wszystkich Foldów, a nowe proporcje wyświetlacza mają zapewnić jeszcze bardziej naturalne wrażenia podczas codziennego użytkowania. Producent zadbał także o poprawę wytrzymałości - wzmocnione zawiasy połączono z wzmocnionymi krawędziami, które lepiej rozpraszają energię wstrząsów, a główny wyświetlacz ma być jeszcze odporniejszy na zginanie. Smartfony z nowej serii Galaxy Z są przy tym wykonane z Armor Aluminum i szkła corning Gorilla Glass Victus 2, co zapewnia im status najtrwalszych urządzeń w historii linii Galaxy.

fot. Samsung

Użytkownicy będą mogli skorzystać z nowych funkcji i narzędzi opartych na AI. W połączeniu z dużym ekranem Galaxy Z Fold6 mają one znacznie zwiększyć produktywność. Owe funkcje to między innymi Asystent Notatek w aplikacji Notes, który umożliwi tłumaczenie, podsumowanie i formatowanie przygotowywanych notatek ze spotkań. Nie zabraknie również możliwości transkrypcji, tłumaczenia i podsumowywania zapisanych nagrań głosowych, a także tłumaczenia tekstów w plikach PDF, a następnie nakładania ich na oryginał.

Klawiatura Samsung wzbogaci się o funkcję Tworzenie, która wygeneruje sugerowany tekst na podstawie słów kluczowych, a rysik S Pen umożliwi szybki i komfortowy dostęp do najpotrzebniejszych funkcji, gdy tylko zbliżymy o do wyświetlacza. Możliwości rysika będzie można dodatkowo zwiększyć korzystając z trybu Inteligentny Wybór, który pokaże przydatne funkcje w tym nowość pozwalającą na zamianę odręcznego szkicu lub rysunku w bardziej złożony obraz.

Nowa seria Galaxy Z będzie wspierać najnowszą aplikację Google Gemini, dzięki czemu posiadacze tych smartfonów będą mieli dostęp do asystenta korzystającego ze sztucznej inteligencji. Nakładka pozwoli na przykład na błyskawiczne przygotowanie planu podróży, przygotowanie trasy przejazdu czy sprawdzenie, kto jest wykonawcą aktualnie oglądanego przez nas teledysku.

fot. Samsung

Sztuczna inteligencja nie pozostanie również bez wpływu na komunikację i ta również ma zostać znacząco usprawniona. Nowa funkcja Tłumacz w połączeniu z podwójnym ekranem pozwoli obu stronom na bardziej naturalną interakcję i wygodne czytanie tekstów pojawiających się na dwóch wyświetlaczach: głównym oraz zewnętrznym. Nie zabraknie też tłumaczenia jednokierunkowego, co umożliwi na przykład śledzenie prezentacji czy wykładów.

Również gracze mogą zainteresować się smartfonem Galaxy Z Fold6. Urządzenie zaoferuje nie tylko duży wyświetlacz o rozmiarze 7,6 cala i jasności do 2600 nitów, ale też mocniejszy chipset i 1,6 razy większy system chłodzenia, który ma umożliwić dłuższą rozgrywkę bez obawy o utratę wydajności.

Samsung Galaxy Z Flip6 - dla osób, które preferują mniejsze urządzenia

Samsung Galaxy Z Flip6 wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o rozmiarze 3,4 cala, który pozwala na korzystanie z funkcji AI bez potrzeby rozkładania smartfonu. Wiele przydatnych funkcji dostępnych jest z poziomu wyświetlacza zewnętrznego. To właśnie tam możemy uzyskać powiadomienia z aplikacji Samsung Health, kontrolować odtwarzaną muzykę czy przeglądać zawartość widżetów.

fot. Samsung

Aparat FlexiCam wzbogacony zostaje o nowe możliwości kreatywne - funkcja Automatyczne Ramki pozwoli na optymalne wykadrowanie zdjęcia poprzez wykrycie osób i utrzymywanie ich w kadrze. Za robienie jeszcze lepszych, bardziej wyraźnych i szczegółowych zdjęć odpowiadają nowe matryce szerokokątne 50 MP i ultra-szerokokątne 12 MP. Ta pierwsza współpracuje z obiektywem optycznym z 2-krotnym powiększeniem, a sztuczna inteligencja dodaje 10-krotny zoom cyfrowy. Dzięki Nightografii i szerokiemu zakresowi dynamiki można zaś nagrywać lepsze filmy w słabszych warunkach oświetleniowych, a tryb nocny dostępny jest także w Instagram Story, co pozwala na publikowanie zdjęć czy nagrań bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Galaxy Z Fold6 i Flip6 napędzane są procesorem Snapdragon 8 Gen 3 dla Galaxy, który zoptymalizowano pod kątem AI. O sprawne działanie podzespołów zadba zaś komora chłodząca, którą powiększono w Galaxy Z Fold6 i wprowadzono po raz pierwszy w Galaxy Z Flip6.

Seria Galaxy Buds 3 - komfort i sztuczna inteligencja

Galaxy AI uświadczymy również w słuchawkach Galaxy Buds3, co umożliwi na przykład na skorzystanie z funkcji Tłumacza w trybie słuchania. Zastosowane czujniki zapewniają inteligentną optymalizację dźwięku w każdym środowisku poprzez aktywną redukcję szumu (ANC), adaptacyjna aktywną korekcje szumu (AAANC), inteligentną korekcję dźwieków (EQ) oraz analizowanie rodzaju i natężenia dźwięków otoczenia. Użytkownicy mogą przy tym korzystać ze słów polecenia, by na przykład odtwarzać i zatrzymywać muzykę bez potrzeby dotykania słuchawek czy telefonu.

fot. Samsung

Do stworzenia Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro wykorzystano dane statystyczne, dzięki czemu możliwe było dopasowanie ich do anatomii małżowiny usznej. Wysokiej jakości materiały i elegancki design (w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnej i białej) przemówi zaś do osób, dla których słuchawki są nie tylko sprzętem, ale stanowią część garderoby.

Preordery na serie Galaxy Z Fold6, Z Flip6 i Buds3 będą dostępne w dniach od 10 do 23 lipca. Regularna sprzedaż wystartuje od 24 lipca.

Samsung rozszerza portfolio urządzeń wearables

Dwa nowe urządzenia z segmentu wearables to smartwatche Samsung Galaxy Watch7 i Samsung Galaxy Watch Ultra. W przypadku tego pierwszego otrzymujemy możliwość rejestracji i analizowania ponad 100 treningów oraz możemy tworzyć własne programy ćwiczeń poprzez łączenie ze sobą różnych rodzajów aktywności. Dodatkową motywacją do ćwiczeń jest funkcja umożliwiająca porównywanie aktualnych i poprzednich wyników, a dzięki analizie składu ciała i monitorowaniu tętna możemy w szybki sposób pozyskać kompleksowe informacje o naszym stanie fizycznym. Nowością w Galaxy Watch7 jest też monitorowanie zaawansowanych produktów glikacji, czyli starzenia się skóry, bezpośrednio na nadgarstku przy pomocy indeksu AGEs.

Za szczegółowość pomiarów oraz wydajność urządzenia odpowiadają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Procesor 3nm zapewnia trzykrotnie większą szybkość działania oraz większą o 30% wydajność energetyczną, a system GPS o podwójnej częstotliwości poda nam precyzyjną lokalizacje nawet w gęstej zabudowie miejskiej.

Galaxy Watch 7 trafi na rynek w dwóch rozmiarach 40 mm i 44 mm. Wersję 40 mm będzie można kupić w kolorze zielonym i kremowym, a 40 mm - zielonym i srebrnym.

fot. Samsung

Galaxy Watch Ultra to najnowszy i najpotężniejszy w całej rodzinie zegarów Galaxy. Nowa koperta jest jeszcze mocniejsza i bardziej elegancka, a obudowa z tytanu klay 4 i wodoszczelności do 10 atmosfer zapewnia niespotykaną wcześniej wytrzymałość. Dzięki temu z tego urządzenia możemy skorzystać znajdując się zarówno 500 metrów poniżej poziomu morza, jak i 9000 m n.p.m., co umożliwia monitorowanie zdrowia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Nowością jest przycisk szybkiego dostępu, dzięki któremu użytkownicy mogą błyskawicznie inicjować i kontrolować treningi lub uzyskać dostęp do innych funkcji, w tym na przykład sygnału alarmowego na wypadek niebezpieczeństwa. Szczytowa jasność na poziomie 300 nitów oraz automatyczne przełączanie w tryb nocny zapewniają dobrą widoczność zarówno na słońcu, jak i po zmroku, a dzięki zwiększonej żywotności z zegarka będziemy mogli korzystać do 100 godzin w normalnym trybie oszczędzania energii lub 48 godzin w trybie oszczędzania energii podczas ćwiczeń.

fot. Samsung

Galaxy Watch Ultra na sklepowe półki trafi w rozmiarze 47 mm w trzech wersjach kolorystycznych: tytanowej szarej, tytanowej białej i tytanowej srebrnej.

Galaxy Watch7 i Galaxy Watch ultra to pierwsze smartwatche z Androidem działające na Wear OS5, łaczącym zaawansowaną wydajność, płynniejsze działanie i energooszczędność. Dodatkowo system ten oferuje dostęp do wielu popularnych aplikacji bezpośrednio na zegarku.

Przedsprzedaż Galaxy Watch7 i Galaxy Watch ultra wystartuje na wybranych rynkach od 10 lipca, a regularna sprzedaż - od 24 lipca.