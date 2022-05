Samuraj Jack online - gdzie obejrzeć serial w VOD w Polsce? Jest premiera

Źródło: materiały prasowe

Samuraj Jack online! Gdzie obejrzeć? Serial jest w całości dostępny w platformie HBO Max. Premiera nastąpiła w maju 2022 roku, gdy serwis wrzucił do biblioteki wszystkie 5 sezonów kultowej kreskówki w reżyserii Genndy'ego Tartakovskiego.

Samuraj Jack - premiera w HBO Max

Wszystkie odcinki są dostępne niestety tylko w języku angielskim z polskimi napisami. Nie ma wersji z dubbingiem, z którym serial był w Polsce wyświetlany w telewizji. Przyczyn takiej decyzji nie znamy.

Samuraj Jack - o czym jest serial?

Samuraj Jack zostaje wysłany w czasie, gdzie musi toczyć walkę, by wrócić do domu i uratować świat.

Całość to wyjątkowa, epicka w rozmachu i specyficzna produkcja mająca charakterystyczny styl i klimat Genndy'ego Tartakovskiego. Jak pierwsze cztery sezony bezapelacyjnie są świetną rozrywką dla każdego bez względu na wiek, tak przestrzegamy, że 5. sezon jest skierowany tylko do dorosłych widzów. Jest on dojrzały fabularnie, charakterologicznie i nie brak obrazowej przemocy.