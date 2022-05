Marvel - najciekawsze warianty postaci. Kapitan Thanos, Old Man Logan i Venom Punisher

Marvel

Serial Loki otworzył widzów na koncept multiwersum, a niedługo później fani mogli oglądać animowany serial What If... ?, w którym poznaliśmy alternatywne losy bohaterów. W zeszłym roku na ekranach kin debiutował spider-man bez drogi do domu, a tam tytułowa postać spotyka dwa inne swoje warianty, co jest pierwszą taką sytuacją w historii aktorskich filmów superbohaterskich. Przed nami też premiera Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdzie pewnie również zobaczymy warianty nie tylko tytułowej postaci, ale też wielu innych.

Dziwne, nietypowe i potężne warianty zdominowały oczywiście komiksy. To tam znajdziemy najwięcej propozycji, chociaż spokojnie moglibyśmy pod uwagę brać każdą iterację danej postaci, która pojawiała się w danym medium. Obecnie wariant możemy zdefiniować jako każdą postać z innego uniwersum (filmowego, serialowego, ale też growego), pamiętając, że głównym światem jest Ziemia-616 z komiksów Marvela. Najwięcej przykładów mamy jednak z komiksów, więc zerknijcie sami, które warianty są najciekawsze. W galerii poniżej brakuje wariantów Doktora Strange'a, te zebraliśmy dla was w innym zestawieniu na naszej stronie.

Marvel - najciekawsze warianty postaci