Piractwo w czasach koronawirusa ma się dobrze. Co najchętniej pobierają Polacy?

Wirtualnemedia.pl podając dane z portalu Torrent Freak, zwracają uwagę na wzrost piractwa we Włoszech w momencie objęcia kraju ścisłą kwarantanną. 8 marca było 592 tysięcy pobrań z 213 tysięcy adresów IP, a tydzień później liczby te wynosiły odpowiednio 810 tysięcy i 304 tysięcy. Także w Hiszpanii, drugim po Włoszech kraju z tak dużą liczbą zakażonych koronawirusem osób, odnotowano ogromny wzrost nielegalnych pobrań. Kwarantanna rozpoczęła się tam od 14 marca i tego dnia liczby pobrań wyniosły maksima od początku roku. Tydzień później liczba plików i adresów IP zwiększyła się o jedną trzecią.

Swobodnie poruszali się na torrentach także Polacy. Najwięcej pobrań odnotowano 29 marca - 597 tys. z 218 tys. adresów IP. Jak wynika z danych zebranych przez portal iknowwhatyoudownload.com, aż 64 procent nielegalnych pobrań to filmy, 15 procent stanowią gry, zaś 13 procent filmy pornograficzne. Muzyka to "tylko" 4 procent. Portal Wirutalnemedia.pl wśród najczęściej pobieranych filmów wymienia: 1917, Psy 3. W imię zasad oraz Zenek. Wśród seriali "rządzi" Westworld i The Walking Dead.