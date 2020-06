San Diego Comic-Con 2020 w wersji wirtualnej. Te seriale będą mieć panele

fot. TV Movie Fix

San Diego Comic-Con to co roku najważniejsza impreza dla fanów popkultury z najgorętszymi newsami. W tym roku będzie inaczej. Edycja [email protected], czyli wirtualny Comic-Con raczej nie będzie oferować treści w takiej samej wielkiej skali jak co roku. A przecież każdego roku w lipcu z San Diego Comic-Con tworzymy dla Was średnio około 200 newsów w pięć dni.

Pomimo tego są planowane panele seriali, więc być może jakieś materiały zostaną opublikowane i dowiemy się czegoś nowego na temat kilku tytułów. Na obecną chwilę trudno przewidzieć, jak producenci i studia filmowe podejdą do tej wersji Comic-Conu.

Na obecną chwilę tylko jeden film ma panel i jest to Bill & Ted Face the Music.

Comic-Con 2020 - panele seriali

fot. Hulu

Ponadto będzie panel A Conversation with Nathan Fillion, w którym showrunner Rekruta, Alexi Hawley będzie rozmawiać z aktorem o jego karierze. Gościnnie pojawią się m.in. gwiazdy Firefly.

Okrojona edycja Comic-Conu odbędzie się w dniach 22-26 lipca. Przez osadzenie go w Internecie najpewniej wszystkie panele będzie można obejrzeć na żywo w sieci.