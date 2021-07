fot. AMC Studios

Marvel Studios oraz DC Films studia Warner Bros. nie będą obecne podczas wirtualnego [email protected] 2021. Podjęto decyzje, że filmy i seriale nie będą tutaj promowane i.. nie jest to zaskoczenie. Edycja wydarzenia z 2020 roku pokazało, że zainteresowanie było fatalne i raczej w 2021 roku nie będzie inaczej. DC Films będzie promować sie podczas DC Fandome jesienią, więc nie są oni zainteresowani takim eventem, a Marvel prawdopodobnie w sierpniu na D23 Disneya, ale to jeszcze nie jest potwierdzona. Nadal nie wiadomo, jaka jest decyzja Sony w sprawie takich tytułów jak Morbius, Venom 2: Carnage i Spider-Man: No Way Home, ale ten ostatni tytuł przez powiązanie z Marvelem wydaje się wątpliwy. Do tego opinie o poprzedniej edycji imprezy nie zachęcają największych graczy.

Na szczęście dla fanów popkultury potwierdzono promocję kilku seriali: