Sandman - Gwendoline Christie o graniu Lucyfera w serialu Netflixa: fajnie jest być okrutnym

The Sandman to nadchodzący nowy serial Netflixa oparty na kultowej serii komiksów od DC. Gwendoline Christie znana z Gry o tron wcieli się w Lucyfera. Przemieni się zatem ze szlachetnego rycerza w upadłego anioła. I jest tym faktem wyraźnie podekscytowana.

W rozmowie z magazynem Empire wypowiedziała się więcej na temat szansy, którą dostała od showrunnera, Allena Heinberga. Stwierdziła też między innymi, że "fajnie jest być okropnym". Aktorka nie miała wątpliwości, że uda jej się wcielić w tę postać.

Neil wyjaśnił, że Lucyfer jest upadłym aniołem, a anioł nie ma płci. A ja mogę grać postać androgeniczną. Wiemy o tym z Gry o tron ze względu na to, jak wyglądałam. Mam więc nadzieję, że to pomogło mi w portretowaniu postaci.

Poniżej mamy też zdjęcie z serialu z postacią aktorki oraz głównym bohaterem, Morfeuszem (Tom Sturridge):

Sandman

Bohaterem produkcji jest Morfeusz, władca snów, który zostaje uwięziony na Ziemi na wiele lat. Po tym, jak udaje mu się uwolnić, musi odszukać trzy atrybuty swojej władzy, które dają mu ogromną moc. W serialu mamy zobaczyć adaptacje takich historii z komiksowej serii jak 24 Hours, gdzie klienci pewnej restauracji zostają opętani przez pewną siłę i zabijają się nawzajem oraz Dream a Little Dream of Me, w której była dziewczyna Johna Constantine'a wchodzi w posiadanie sakiewki Morfeusza i wypuszcza sny do świata realnego.

Sandman - premiera na platformie Netflix 5 sierpnia.