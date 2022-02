Schwarzenegger jako Zeus, Hayek to Hera. Zobacz spot BMW z Super Bowl!

fot. materiały prasowe

Arnold Schwarzenegger wciela się w greckiego boga Zeusa, który... idzie na emeryturę wraz ze swoją żoną, Herą. W tej roli towarzyszy mu Salma Hayek. Przewija się również Posejdon grany przez Ralfa Moellera.

Spot z Super Bowl 2022 pokazuje, że trudne i wesołe jest życie Zeusa na emeryturze, bo wszyscy biedaka wykorzystują. Jednak wszystko się zmienia wraz z pojawieniem elektrycznego samochodu BMW.

Arnold Schwarzenegger jako Zeus

Legendarny aktor rozpoczął promocję wydarzenia poprzez publikację plakatu w pełnej charakteryzacji Zeusa. Wówczas dołączył do niego Ralf Moeller ze swoim plakatem. Nie wyjawiono, co to dokładnie za projekt, ale wszyscy spekulowali, że jest to wymyślny spot przygotowany na Super Bowl 2022. A wiemy, że to właśnie tam są przygotowywane najlepsze i najdroższe reklamy produktów. Za emisję 30 sekund podczas finału ligi NFL trzeba było zapłacić w 2022 roku rekordowe 6 mln dolarów. Spot BMW trwa minutę, więc zapłacono za niego 12 mln dolarów plus gaże dla aktorów.

Super Bowl 2022 odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2022 roku. Wówczas zbierzemy dla Was wszystkie reklamy.

