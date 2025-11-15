Najsłynniejsze kosmiczne rasy w historii science fiction. Od Predatora po galaktycznych bogów

Marvel

W poniższym zestawieniu zebraliśmy najciekawsze i najbardziej rozpoznawalne kosmiczne rasy, które przez lata pojawiały się w filmach, serialach, książkach, komiksach i grach wideo. Nie jest to oczywiście kompletne kompendium – świat science fiction stworzył tak wiele gatunków i istot, że pełna lista musiałaby liczyć setki, a może i tysiące pozycji.

Od dekad literatura i kino serwują nam niezwykłe wizje życia spoza Ziemi – od potężnych cywilizacji i starożytnych bogów, po przerażające monstra i egzotyczne formy świadomości. My postanowiliśmy wyróżnić te, które najmocniej odcisnęły swoje piętno na popkulturze.

Znajdziecie tu bohaterów największych hollywoodzkich uniwersów – od Gwiezdnych wojen po świat Marvela. Kultowe gatunki, które same stały się markami, jak Ksenomorfy czy Predatorzy. A obok nich: symbioty, Wielcy Przedwieczni, mordercze klauny z kosmosu i wiele innych niezwykłych pomysłów.

To galeria zarówno klasycznych ikon, jak i zaskakująco świeżych wizji, które pokazują, jak różnorodnie twórcy wyobrażają sobie życie poza Ziemią. Większość z tych istot na pewno znacie – ale być może niektóre wciąż Was zaskoczą.

Dajcie znać w komentarzach, których kosmicznych ras według Was zabrakło w tym zestawieniu.

Najsłynniejsze kosmiczne rasy w historii science fiction