Najsłynniejsze kosmiczne rasy w historii science fiction. Od Predatora po galaktycznych bogów
Science fiction, zwłaszcza to osadzone w przestrzeni kosmicznej, od zawsze pełne jest niezwykłych ras i gatunków pozaziemskich. W zależności od historii, potrafią być zarówno antagonistami, jak i sojusznikami ludzi – bogami, potworami lub ofiarami własnej cywilizacji. W naszym zestawieniu zebraliśmy najbardziej znaczące i rozpoznawalne rasy kosmitów w popkulturze, które na trwałe zapisały się w historii kina, literatury, gier i komiksów.
W poniższym zestawieniu zebraliśmy najciekawsze i najbardziej rozpoznawalne kosmiczne rasy, które przez lata pojawiały się w filmach, serialach, książkach, komiksach i grach wideo. Nie jest to oczywiście kompletne kompendium – świat science fiction stworzył tak wiele gatunków i istot, że pełna lista musiałaby liczyć setki, a może i tysiące pozycji.
Od dekad literatura i kino serwują nam niezwykłe wizje życia spoza Ziemi – od potężnych cywilizacji i starożytnych bogów, po przerażające monstra i egzotyczne formy świadomości. My postanowiliśmy wyróżnić te, które najmocniej odcisnęły swoje piętno na popkulturze.
Znajdziecie tu bohaterów największych hollywoodzkich uniwersów – od Gwiezdnych wojen po świat Marvela. Kultowe gatunki, które same stały się markami, jak Ksenomorfy czy Predatorzy. A obok nich: symbioty, Wielcy Przedwieczni, mordercze klauny z kosmosu i wiele innych niezwykłych pomysłów.
To galeria zarówno klasycznych ikon, jak i zaskakująco świeżych wizji, które pokazują, jak różnorodnie twórcy wyobrażają sobie życie poza Ziemią. Większość z tych istot na pewno znacie – ale być może niektóre wciąż Was zaskoczą.
Dajcie znać w komentarzach, których kosmicznych ras według Was zabrakło w tym zestawieniu.
Najsłynniejsze kosmiczne rasy w historii science fiction
