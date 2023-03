Script Fiesta - jakie atrakcje czekają na uczestników 11. edycji? Pełny program wydarzenia

materiały prasowe/zrzut ekranu

Od 30 marca do 2 kwietnia 2023 roku w Warszawskiej Szkole Filmowej i stołecznym kinie Elektronik odbywać się będą warsztaty, projekcje oraz spotkania z twórcami – w tym między innymi ze scenarzystką filmu Przed wschodem słońca – Kim Krizan, a także scenarzystą obrazów Krzysztofa Kieślowskiego – Krzysztofem Piesiewiczem. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się także, który film zwycięży w konkursie głównym na najlepszy scenariusz. Szanse na to mają Słoń, Inni ludzie oraz Piosenki o miłości.

Script Fiesta to święto miłośników kina, a szczególnie – sztuki scenopisarskiej. Co roku uczestniczą w nim nie tylko najlepsi polscy scenarzyści, ale również ci zagraniczni. Nie inaczej będzie i tym razem na tegorocznej edycji wydarzenia, której portal naEKRANIE.pl jest jednym z patronatów. 31 marca o 13:15 odbędzie się panel ENTER THE SCRIPT: CYBERPUNK - CZYLI JAK STWORZYĆ SCENARIUSZ SERIALU NA PODSTAWIE GRY? Wydarzenie poprowadzi nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński, a jego gośćmi będą Marcin Blacha oraz Bartosz Sztybor.

To jednak nie wszystkie atrakcje. W ramach festiwalowego wydarzenia Spoiler Masterclass 31 marca o godz. 20.15 w Kinie Elektronik odbędzie się spotkanie z Kim Krizan. Poprowadzi je Michał Oleszczyk. Wcześniej – o godz. 18.15, odbędzie się specjalny pokaz filmu Przed wschodem słońca. 1 kwietnia o godz. 15.45. w Kinie Elektronik odbędzie się pokaz filmu Trzy kolory: Niebieski, a po nim – spotkanie z Krzysztofem Piesiewiczem – scenarzystą filmowej trylogii wyreżyserowanej przez Krzysztofa Kieślowskiego. Poprowadzi je Łukasz Maciejewski. Pełny program wydarzenia znajdziecie na stronie festiwalu.

