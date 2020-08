Second Extinction z Wczesnym Dostępem. Na dinozaury zapolujemy we wrześniu

Systemic Reaction

Na możliwość zapoznania się z kooperacyjną strzelanką Second Extinction nie będziemy musieli długo czekać. Poinformowano bowiem, że produkcja ta zadebiutuje w ramach Wczesnego Dostępu już we wrześniu tego roku. Zdaniem twórców ma być to najlepsze rozwiązanie zarówno dla graczy, którzy będą mogli wcześniej rozpocząć przygodę, jak i samych deweloperów. Będą oni mogli w spokoju kontynuować pracę, a pozyskane od użytkowników opinie posłużą im do wprowadzania zmian i udoskonalania swojego dzieła.

Niestety nie podano żadnych szczegółów na temat tego, jakiej zawartości będziemy mogli spodziewać się we wczesnej wersji gry. Nie zdradzono też, jak długo Wczesny Dostęp potrwa. W oficjalnym komunikacie napisano jedynie, że potrwa on "tak długo, jak długo będzie trzeba".

Przypominamy też pierwszy zwiastun Second Extinction.