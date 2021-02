Seks w wielkim mieście - kontynuacja serialu nawiąże do pandemii

fot. materiały promocyjne

Jak informowaliśmy w styczniu powstanie miniserial HBO Max pod tytułem And Just Like That…, będący kontynuacją produkcji Seks w wielkim mieście. Projekt skupi się na dalszych losach bohaterek oryginalnego serialu. W obsadzie powrócą Sarah Jessica Parker jako Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon jako Miranda Hobbes oraz Kristin Davis jako Charlotte York. Parker udzieliła wywiadu dla Vanity Fair. Stwierdziła, że pandemia koronawirusa, która obecnie panuje na świecie, będzie częścią fabuły miniserialu, aby zbadać jak zmienił się Nowy Jork, w którym mieszkają bohaterki oraz relacje po wybuchu pandemii.

Źródło: Warner Bros.

Seks w wielkim mieście doczekał się sześciu sezonów, które były emitowane w latach 1998-2004. Powstały również dwa filmy kinowe oparte na produkcji, które zadebiutowały w 2008 oraz 2010 roku. Michael Patrick King, który stanął za kamerą wielu odcinków projektu oraz obydwu filmów, będzie odpowiadał za miniserial.