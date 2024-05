Senua's Saga: Hellblade II zadebiutowało. Zobaczcie premierowy zwiastun z piosenką Aurory

fot. Ninja Theory

Reklama

21 maja zadebiutowała gra Senua's Saga: Hellblade II, czyli kontynuacja ciepło przyjętej produkcji z 2017 roku. Gracze ponownie wcielają się w tytułową Senueę, wojowniczkę z plemienia Piktów, która zmaga się nie tylko z przeciwnikami, ale również prześladującymi ją wizjami i głosami. Produkcja stworzona przez studio Ninja Theory spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony krytyków, którzy chwalą jej oprawę, historię oraz atmosferę (naszą recenzję znajdziecie w tym miejscu) i może pochwalić się średnią ocen na poziomie 82/100 w serwisie Opencritic.

Jeśli jednak pozytywne opinie w branżowych mediach nie zachęciły Was do gry, to może zrobi to premierowy zwiastun. W materiale wykorzystano utwór "Animal Souls" norweskiej piosenkarki Aurory.

Senua's Saga: Hellblade II - premierowy zwiastun gry

Twórcy ze studia Ninja Theory opublikowali też wpis, w którym dziękują fanom za wsparcie.

https://x.com/NinjaTheory/status/1792601275550302264

Hellblade 2 dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox Series X i S. Abonenci usługi Xbox Game Pass mogą pobrać ten tytuł bez dodatkowych opłat.