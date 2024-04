Senua's Saga: Hellblade II w 30 FPS na Xbox Series X|S. Twórcy stawiają na kinowe doświadczenie

fot. Ninja Theory

Niektórzy dziennikarze mieli już możliwość przedpremierowego zapoznania się z fragmentem rozgrywki z Senua's Saga: Hellblade II. Dzięki temu do sieci trafiły informacje na temat tej produkcji. Serwis GamePro ujawnił na przykład, że nadchodzące dzieło studia Ninja Theory na konsolach Xbox Series X|S działać będzie jedynie w 30 FPS. Gracze nie będą mieli do wyboru żadnych opcjonalnych trybów stawiających na wyższą płynność wyświetlanego obrazu. Jedną opcją, by zagrać w 60 lub więcej klatkach na sekundę, będzie sięgnięcie po wersję PC.

Mark Slater-Tunstill odpowiedzialny w zespole Ninja Theory za efekty wizualne, miał ujawnić, że na taki krok zdecydowano się z uwagi na chęć nadania nadchodzącej produkcji filmowego charakteru. Można jednak założyć, że nie wszystkim odbiorcom takie rozwiązanie przypadnie do gustu...

Hellblade 2 - nowe materiały z rozgrywki

Na szczęście wrażenia mediów z samej rozgrywki są już jak najbardziej pozytywne. Chwalona jest zarówno świetna oprawa (padają słowa, że może być to najlepiej wyglądający tytuł w historii Xboksa), jak i gameplay, który został znacząco rozwinięty w porównaniu z poprzednią odsłoną. Twórcy mieli zaoferować ciekawszy, bardziej rozbudowany system walki, a także znacznie większą różnorodność wrogów, z którymi przyjdzie zmierzyć się tytułowej bohaterce.

Poniżej możecie zapoznać się z materiałami wideo opublikowanymi na kanałach serwisów IGN oraz GameSpot.

Senua's Saga: Hellblade II - premiera gry już 21 maja na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Od dnia debiutu tytuł dostępny będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass.