Serial Daredevil nie jest w MCU. Błąd został naprawiony

Fot. Materiały prasowe

Informowaliśmy, że fani MCU odkryli na oficjalnej stronie Marvela raport o ekranowych przygodach Daredevila. W nim też były opisane wydarzenia z serialu Daredevil oraz z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Na bazie tego wysnuto wniosek, że ten serial jest w MCU. Wygląda na to, że zrobiono to przedwcześnie.

Daredevil nie w MCU

Strona Marvela została zaktualizowana i z raportu usunięto wzmiankę o filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. To raczej ma uciąć spekulacje i dać jednoznaczny sygnał, że serial nie należy do MCU. Wcześniej mówiono, że żadna produkcja Marvel Television nie jest częścią uniwersum, ale teraz, gdy te produkcje trafiły do Disney+ nie wiadomo, czy na pewno tak jest. Wygląda na to, że wcześniej to był błąd.

Przypomnijmy, że platforma Disney+, w której jest Daredevil i inne seriale o Defenders dała jasny sygnał, że te produkcje nie należą do MCU. W serwisie nie są one razem z produkcjami MCU, ale mają osobne miejsce o nazwie Saga Defenders. Daredevil i reszta został usunięte z Netflixa wraz z końcem lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.