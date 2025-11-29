Przeczytaj w weekend
To jeden z najwyżej ocenionych seriali science fiction 2025 roku. Chwalił go autor Gry o tron

Apple TV niejednokrotnie udowadniało, że jest w stanie tworzyć świetne seriale science fiction. Nie inaczej było w 2025 roku, gdy zadebiutowała adaptacja znanej książki z tego gatunku. Serial ten znalazł się w cieniu popularniejszego Andora, ale twórca Gry o tron nakłania do seansu.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pamietniki Mordbota 
apple tv
Pamiętniki Mordbota - sezon 1, odcinek 3 fot. Apple TV+
Bezdyskusyjnym hitem science fiction w 2025 roku był 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Produkcja otrzymała znakomite oceny od krytyków i publiczności. Chwalił ją nawet George R.R. Martin, czyli autor popularnej Gry o tron. Warto jednak wspomnieć o innym serialu, który także został pochwalony przez tego samego pisarza, ale cieszył się znacznie mniejszą popularnością. Mowa o Pamiętnikach Mordobota, które wyprodukowało Apple TV. W roli głównej zobaczyliśmy Alexandra Skasrgarda, a całość bazuje na książce Marthy Wells. 

Ranking najlepszych postaci z Gry o tron. Redakcja wybrała inaczej, niż myślicie

Pamiętniki Mordbota cieszą się dużym uznaniem w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy ocenili tę produkcję aż w 95% pozytywnie. Łączna ocena pozytywnych ocen widowni to 82%, czyli również bardzo dobrze. Warto zapoznać się też z recenzją Jakuba Jabłońskiego, która była jednak poniżej wymienionych wcześniej ocen.

Wspomnieliśmy wcześniej o pochwałach od George'a R.R. Martina. Autor za pośrednictwem swojego bloga w następujący sposób pochwalił serial Apple TV:

W telewizji było sporo dobrego science fiction. Pamiętniki Mordobota zawsze były bardzo ciekawe i telewizja dobrze je zaadaptowała. Czekam na kolejne sezony.

Pamiętniki Mordobota - zwiastun

O czym jest serial Pamiętniki Mordobota?

Serial opowiada o jednostce ochroniarskiej, cyborgu, który zhakował własne oprogramowanie, stając się niemal autonomicznym. Jest przerażony ludzkimi emocjami, ale jednocześnie pociąga go ich wrażliwość. Mordbot musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonywać niebezpieczne przedsięwzięcia, ale tak naprawdę jedyne, czego pragnie, to oglądać futurystyczne opery mydlane, próbując znaleźć swoje miejsce w tym wszechświecie.

Murderbot

Murderbot
fot. Apple TV+
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pamietniki Mordbota 
apple tv
