To jeden z najwyżej ocenionych seriali science fiction 2025 roku. Chwalił go autor Gry o tron
Apple TV niejednokrotnie udowadniało, że jest w stanie tworzyć świetne seriale science fiction. Nie inaczej było w 2025 roku, gdy zadebiutowała adaptacja znanej książki z tego gatunku. Serial ten znalazł się w cieniu popularniejszego Andora, ale twórca Gry o tron nakłania do seansu.
Bezdyskusyjnym hitem science fiction w 2025 roku był 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor. Produkcja otrzymała znakomite oceny od krytyków i publiczności. Chwalił ją nawet George R.R. Martin, czyli autor popularnej Gry o tron. Warto jednak wspomnieć o innym serialu, który także został pochwalony przez tego samego pisarza, ale cieszył się znacznie mniejszą popularnością. Mowa o Pamiętnikach Mordobota, które wyprodukowało Apple TV. W roli głównej zobaczyliśmy Alexandra Skasrgarda, a całość bazuje na książce Marthy Wells.
Ranking najlepszych postaci z Gry o tron. Redakcja wybrała inaczej, niż myślicie
Pamiętniki Mordbota cieszą się dużym uznaniem w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy ocenili tę produkcję aż w 95% pozytywnie. Łączna ocena pozytywnych ocen widowni to 82%, czyli również bardzo dobrze. Warto zapoznać się też z recenzją Jakuba Jabłońskiego, która była jednak poniżej wymienionych wcześniej ocen.
Wspomnieliśmy wcześniej o pochwałach od George'a R.R. Martina. Autor za pośrednictwem swojego bloga w następujący sposób pochwalił serial Apple TV:
Pamiętniki Mordobota - zwiastun
O czym jest serial Pamiętniki Mordobota?
Serial opowiada o jednostce ochroniarskiej, cyborgu, który zhakował własne oprogramowanie, stając się niemal autonomicznym. Jest przerażony ludzkimi emocjami, ale jednocześnie pociąga go ich wrażliwość. Mordbot musi ukrywać swoją wolną wolę i wykonywać niebezpieczne przedsięwzięcia, ale tak naprawdę jedyne, czego pragnie, to oglądać futurystyczne opery mydlane, próbując znaleźć swoje miejsce w tym wszechświecie.
