Amazon Prime Video - nowości na styczeń 2022. Lista tytułów

fot. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video przygotował dla widzów nowości, które pojawią się na platformie w styczniu 2022 roku. Tym razem możemy spodziewać się trzech propozycji. Co znajduje się w ofercie?

The Tender Bar (7 stycznia)

The Tender Bar opowiada historię J.R. (Tye Sheridan), chłopca dorastającego bez ojca. Jego wujek zajmuje się barmaństwem (Ben Affleck). Zdeterminowana matka głównego bohatera (Lily Rabe) walczy, by zapewnić synowi jak najlepsze możliwości i opuścić dom swojego oburzonego, choć niechętnie wspierającego ojca (Christopher Lloyd). J.R. zaczyna realizować swoje zawodowe marzenia - z jedną nogą uparcie postawioną w barze wujka Charliego. The Tender Bar jest oparty na bestsellerowej książce o tym samym tytule autorstwa J.R. Moehringera.

Hotel Transywalnia: Transformania (14 stycznia)

Drac (Brian Hull) i paczka powracają, jak nigdy dotąd w Hotel Transylwania: Transformania. Kiedy tajemniczy wynalazek Van Helsinga (Jim Gaffigan) wariuje, Drakula i jego przyjaciele zostają zamienieni w ludzi, a Johnny (Andy Samberg) staje się potworem. Drac jest pozbawiony swoich wampirzych mocy. Bohater musi połączyć siły z kochającym życie potwora Johnnym, aby zdobyć antidotum zanim będzie za późno.

The Legend of Vox Machina (28 stycznia)

Oryginalny serial animowany Amazona zatytułowany The Legend of Vox Machina śledzi grupę poszukiwaczy przygód. Celem jest ocalenie królestwa przed przerażającymi potworami i mrocznymi magicznymi siłami. W pierwszym sezonie nasi bohaterowie zmierzą się z nieumarłymi gigantami, obalą złowrogiego nekromantę i stawią czoła potężnej klątwie, która zakorzeniła się w ich własnej grupie. Dzięki temu wszystkiemu nauczą się jak funkcjonować jako drużyna i odkryją, że są czymś więcej niż tylko rodziną.

W obsadzie głosowej występują: Laura Bailey, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham, Taliesin Jaffe, Matthew Mercer.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze