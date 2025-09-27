Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku. Uwaga - ta lista jest przeładowana klasykami

Pierwszy odcinek to najważniejszy test - jeśli przyciągnie widzów, furtka do sukcesu stoi otwarta. Te seriale porwały fanów już w pierwszych minutach. Prawdziwe perełki w zestawieniu.
placeholder
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  pilot 
pierwszy odcinek seriale
Breaking Bad fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy odcinek to prawdziwy czas próby. I choć mamy mnóstwo dowodów na to, że słaby pilot nie musi oznaczać porażki całego sezonu, to co byśmy zrobili bez seriali, które porywają już od samego początku! To właśnie otwarcie sprawia, że przepełnia nas ekscytacja, napędzająca do snucia teorii i dyskusji o możliwych scenariuszach. A potem dzieje się magia – czy to w szkole, czy w pracy, czy w wiadomości do innego miłośnika seriali, musimy podzielić się pierwszymi wrażeniami.

Twórcy doskonale zdają sobie sprawę, że premierowy epizod może stać się wizytówką całego sezonu. Dlatego często zaczynają historię z prawdziwym przytupem – dodając do wprowadzenia odrobinę zamętu albo scenę, która ma wbić widza w fotel. Na takie zabiegi chętnie dajemy się złapać, a gdy serial przed premierą zapowiada się na ekscytującą opowieść, wręcz ich oczekujemy.

Przedstawiamy więc zestawienie ikonicznych seriali, które zawładnęły sercami i umysłami widzów już za sprawą pierwszego odcinka. To lista wypełniona perełkami, bez których trudno dziś wyobrazić sobie świat telewizyjnych hitów.

Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku 

Miasteczko Twin Peaks

arrow-left
Miasteczko Twin Peaks
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  pilot 
pierwszy odcinek seriale
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Spider-Man: Brand New Day
-
Plotka

Spider-Man 4 - kto w końcu jest złoczyńcą? Doniesienia zaskakują

2 Gra o tron
-

Najlepsze serialowe potwory. Nie tylko smoki rządzą ekranem - są inne oryginalne kreatury

3 LARP. Miłość, trolle i inne questy 
-

LARP podbija festiwal w Gdyni. To nie pierwszy raz, gdy kino niefestiwalowe porywa publiczność

4 Gwiezdne Wojny: Andor: sezon 1
-

Gwiazda Andora zagra w nowej Narnii. W kogo wcieli się Denise Gough

5 Nieśmiertelny
-

Znany wrestler zagra w nowym Nieśmiertelnym. Zostanie bratem postaci Cavilla

6 9. Pszczelarz - 44 755
-

Nagrania do Pszczelarza 2 rozpoczęte. Obsada poszerza się

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e09

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s27e33

Big Brother (US)

s2025e190

Anderson Cooper 360

s23e28

Real Time with Bill Maher

s02e04

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s21e39

s2025e74

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

ur. 1972, kończy 53 lat

Indira Varma
Indira Varma

ur. 1973, kończy 52 lat

Agata Kulesza
Agata Kulesza

ur. 1971, kończy 54 lat

Lola Kirke
Lola Kirke

ur. 1990, kończy 35 lat

Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV