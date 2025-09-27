Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku. Uwaga - ta lista jest przeładowana klasykami

fot. materiały prasowe

Pierwszy odcinek to prawdziwy czas próby. I choć mamy mnóstwo dowodów na to, że słaby pilot nie musi oznaczać porażki całego sezonu, to co byśmy zrobili bez seriali, które porywają już od samego początku! To właśnie otwarcie sprawia, że przepełnia nas ekscytacja, napędzająca do snucia teorii i dyskusji o możliwych scenariuszach. A potem dzieje się magia – czy to w szkole, czy w pracy, czy w wiadomości do innego miłośnika seriali, musimy podzielić się pierwszymi wrażeniami.

Twórcy doskonale zdają sobie sprawę, że premierowy epizod może stać się wizytówką całego sezonu. Dlatego często zaczynają historię z prawdziwym przytupem – dodając do wprowadzenia odrobinę zamętu albo scenę, która ma wbić widza w fotel. Na takie zabiegi chętnie dajemy się złapać, a gdy serial przed premierą zapowiada się na ekscytującą opowieść, wręcz ich oczekujemy.

Przedstawiamy więc zestawienie ikonicznych seriali, które zawładnęły sercami i umysłami widzów już za sprawą pierwszego odcinka. To lista wypełniona perełkami, bez których trudno dziś wyobrazić sobie świat telewizyjnych hitów.

Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku