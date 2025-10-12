Dwa seriale Prime Video skasowane. Yellowjackets otrzyma finałowy sezon

Reklama

Deadline informuje o decyzjach Prime Video i Paramount+. Zdecydowano się nie przedłużać seriali Odliczanie i Motyl o kolejne sezony. Obydwie produkcje debiutowały w 2025 roku i dostały się na listę Nielsena. Odliczaniu udało się zająć ósmą lokatę, a Motyl zgarnął szóste miejsce. To jednak okazało się niewystarczające. Informatorzy Deadline twierdzą, że globalnie obie te produkcje nie były najchętniej oglądane i dlatego zdecydowano się ich nie przedłużać o kolejne sezony.

Inaczej sprawy mają się w przypadku Yellowjackets. Serial Paramount+ ma za sobą już trzy sezony. Teraz poinformowano, iż czwarta odsłona będzie jednocześnie ostatnią. To pozwoli twórcom na zakończenie swojego projektu dokładnie tak, jak tego chcieli. Oni sami nie są zrozpaczeni decyzją i przyznali, że mają już pewne pomysły na to, jak można z przytupem zakończyć serial, który zaczął się w 2021 roku.

Będziecie żałować, że nie zobaczycie kontynuacji produkcji Prime? A może czekacie z niecierpliwością na finał Yellowjackets?