Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowe zdjęcia z planu Spider-Mana 4. Nowa sojuszniczka z komiksów

Tom Holland wrócił na plan Spider-Mana 4, a wraz z nim powróciły zdjęcia. Oto kilka nowych fotografii, a także szczegóły na temat postaci, która może pomagać Pajączkowi w filmie z ramienia nowojorskiej policji.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Spider-Man: Całkiem no... 
Spider-Man 4 zdjęcia z planu
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man fot. Marvel Studios
Reklama

Zdjęcia do Spider-Mana 4 nadal trwają. Tom Holland niedawno wrócił na plan po kontuzji, której doznał w trakcie kręcenia. Na nowych zdjęciach z planu widzimy go w stroju Pajączka. Wcześniej opublikowane było również wideo, ale zostało zdjęte z Internetu. Na nim to Spider-Man spacerował po pobojowisku z dużą dziurą w ścianie budynku nieopodal. Być może było to spowodowane wybuchem albo obecnością Hulka, który ma się pojawić w filmie. Pajączek przechodził po całej okolicy i upewniał się, że nikomu nic się nie stało.

Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

Na zdjęciach zauważono też aktorkę Lizę Colón-Zayas, która podeszła do Spider-Mana i przez chwilę z nim rozmawiała. Scooper MyTimeToShineHello informuje, iż wciela się ona w postać policjantki o imieniu Jean DeWolff. W komiksach była jedno z sojuszniczek Pajączka, która otwarcie go chwaliła wbrew opinii publicznej. Możliwe też, że się w nim podkochiwała.

W komiksach Spider-Man często współpracował z różnymi osobami pracującymi dla nowojorskiej policji. Był to m.in. George Stacy, William Lamont czy Yuriko Watanabe. W dotychczasowych filmach nie widzieliśmy go w towarzystwie mundurowych, ale wszystko wskazuje na to, że ulegnie to zmianie, a Pajączek zejdzie na ziemię po walkach z kosmitami i superzłoczyńcami, żeby znaleźć się bliżej ludzi, których chroni.

Oto zdjęcia z planu:

Spider-Man 4 - nowe zdjęcia z planu

arrow-left
Spider-Man 4 - nowe zdjęcia z planu
Źródło: fot. X (@MCUFilmNews)
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Spider-Man: Całkiem no... 
Spider-Man 4 zdjęcia z planu
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tron: Ares - premiera kinowa odbędzie się 10 października 2025 roku
-

Pojazdy z Tron: Ares były prawdziwe. Taki pomysł był już wcześniej

2 Rebecca Ferguson jako Ilsa Faust w serii Mission: Impossible
-

Kto zalazł za skórę Rebecce Ferguson? Aktorka wyklucza kolejne nazwiska i chwali Toma Cruise'a

3 Star Trek: Strange New Worlds: sezon 4
-

Pierwszy klip z 4. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. U.S.S. Enterprise na ratunek!

4 Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem.
-

Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

5 1.Xmen '97 sezon 1. - 99%
-

Zwiastun 2. sezonu X-Men '97 wyciekł do sieci! Apocalypse nadchodzi

6 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e01

One-Punch Man

s51e02

Saturday Night Live

s38e03

48 Hours Mystery

s2025e24

Miejsce zbrodni

s09e07

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e01

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hugh Jackman
Hugh Jackman

ur. 1968, kończy 57 lat

Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada

ur. 1960, kończy 65 lat

Rafał Zawierucha
Rafał Zawierucha

ur. 1986, kończy 39 lat

Josh Hutcherson
Josh Hutcherson

ur. 1992, kończy 33 lat

Brian J. Smith
Brian J. Smith

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV