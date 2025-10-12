Nowe zdjęcia z planu Spider-Mana 4. Nowa sojuszniczka z komiksów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcia do Spider-Mana 4 nadal trwają. Tom Holland niedawno wrócił na plan po kontuzji, której doznał w trakcie kręcenia. Na nowych zdjęciach z planu widzimy go w stroju Pajączka. Wcześniej opublikowane było również wideo, ale zostało zdjęte z Internetu. Na nim to Spider-Man spacerował po pobojowisku z dużą dziurą w ścianie budynku nieopodal. Być może było to spowodowane wybuchem albo obecnością Hulka, który ma się pojawić w filmie. Pajączek przechodził po całej okolicy i upewniał się, że nikomu nic się nie stało.

Na zdjęciach zauważono też aktorkę Lizę Colón-Zayas, która podeszła do Spider-Mana i przez chwilę z nim rozmawiała. Scooper MyTimeToShineHello informuje, iż wciela się ona w postać policjantki o imieniu Jean DeWolff. W komiksach była jedno z sojuszniczek Pajączka, która otwarcie go chwaliła wbrew opinii publicznej. Możliwe też, że się w nim podkochiwała.

W komiksach Spider-Man często współpracował z różnymi osobami pracującymi dla nowojorskiej policji. Był to m.in. George Stacy, William Lamont czy Yuriko Watanabe. W dotychczasowych filmach nie widzieliśmy go w towarzystwie mundurowych, ale wszystko wskazuje na to, że ulegnie to zmianie, a Pajączek zejdzie na ziemię po walkach z kosmitami i superzłoczyńcami, żeby znaleźć się bliżej ludzi, których chroni.

