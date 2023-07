Seth Rogen - co powstrzymuje go przed współpracą z Marvelem i DC? Jedno słowo: strach

Seth Rogen, mimo godnego podziwu portfolio, nigdy nie pracował ani z DC, ani z Marvelem. W rozmowie z portalem Polygon na temat swojego najnowszego projektu, Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos, artysta odpowiedział, dlaczego do tej pory nie nawiązał współpracy z tymi wielkimi superbohaterskimi franczyzami.

Odpowiedź jest prosta - ze strachu.

Szczerze, prawdopodobnie ze strachu. Mamy - ja i Evan [Goldberg] - bardzo specyficzny sposób pracy. Jesteśmy scenarzystami już od 20 lat. Boimy się tego nieznanego procesu. [...]

To głównie strach przed tym, jak podłączylibyśmy się do procesu, który już u nich funkcjonuje. To wygląda na bardzo dobry system, który im służy. Ale czy byłby to też system, który by nas niesamowicie sfrustrował? To, co podoba mi się w Wojowniczych Żółwiach Ninja, to fakt, że jesteśmy producentami, więc przez większość czasu to my dyktujemy, jak będzie wyglądał ten proces. To właśnie jest dla nas atrakcyjne: wi innych tego typu tytułach sami tworzymy infrastrukturę, a nie podłączamy się do czegoś, co już istnieje i zostało stworzone przez kogoś innego. Mamy obsesję na punkcie kontroli!