Seth Rogen o negatywnych recenzjach. Krytyka jest druzgocąca

Seth Rogen jest kanadyjskim aktorem, komikiem oraz filmowcem, którego ostatnio widzowie mogli oglądać na dużym ekranie w nominowanym do Oscara filmie Fabelmanowie. Ma na swoim koncie kilka udanych ról, ale występował też w wielu słabych produkcjach, jak np. w Zeroville czy Mama i ja.

W podcaście Diary of a CEO w rozmowie na temat zdrowia psychicznego otwarcie powiedział, że czytanie opinii krytyków filmowych może być bardzo bolesnym przeżyciem. Aktor nie szczędził ostrych słów.

Myślę, że gdyby większość krytyków wiedziała, jak bardzo boli to ludzi, którzy stworzyli te filmy to dwa razy zastanowiliby się nad tym, co piszą. To jest druzgocące. Znam ludzi, którzy zostali zranieni i nigdy nie doszli do siebie po latach, a nawet dekadach. To bardzo osobiste… To załamuje, gdy ktoś ci mówi, że twoja własna ekspresja jest zła. To jest coś, co ludzie noszą w sobie dosłownie przez całe życie i rozumiem dlaczego. To jest k... do bani.

Wiele negatywnych opinii otrzymał film Green Hornet (2011), w którym zagrał. Mimo tego produkcja zarobiła dużo pieniędzy - łącznie 229 milionów dolarów.

Pojawiające się recenzje filmu Green Hornet były naprawdę złe. Ludzie po prostu go nienawidzili. Wyglądało na to, że ludzie czerpali radość z nielubienia go. Ale w weekend otwarcia zarobił 35 milionów dolarów, co było największym osiągnięciem jakiegokolwiek filmu, w którym brałem udział w tamtym czasie. Poradził sobie całkiem nieźle. To jest czasem miłe, gdy można poczuć, że odniosło się pewnego rodzaju sukces.

Rogen przyznał, że bardziej zabolały go negatywne recenzje filmu Wywiad ze Słońcem Narodu, w którym nie tylko zagrał, ale też wyreżyserował, wyprodukował i napisał do niego scenariusz. Odebrał to bardziej osobiście. Dodał, że z wiekiem radzi sobie z tymi złymi opiniami coraz lepiej - wychodzi na kolację lub ogląda filmy, aby się od tego oderwać lub po prostu siedzi wkurzony i zdruzgotany. Mimo to o surowych recenzjach wciąż myśli, jak o bardzo osobistym odrzuceniu i nie wydają się konstruktywne.

Źródło: materiały prasowe // Wywiad ze Słońcem Narodu.