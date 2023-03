Nowa superbohaterka MCU - są oficjalne zdjęcia Kahhori. Jak wygląda?

Źródło: Marvel

Niedawno informowaliśmy o tym, że do Internetu wyciekły zdjęcia nowej kolekcji Funko, powiązanej z MCU, na których widać było nieznaną dotąd superbohaterkę. Wreszcie opublikowano oficjalne fotografie, które potwierdzają, że Kahhori już niedługo powinna stać się częścią uniwersum. Możecie zobaczyć je poniżej.

Co wiemy o Kahhori? Skoro nowa kolekcja Funko jest bezpośrednio powiązana z 2. sezonem animacji What If...?, to nowa superbohaterka MCU prawdopodobnie właśnie w niej zadebiutuje. Tak jak pisaliśmy wcześniej, wygląda na rdzenną Amerykankę, jednak to wszystko, co na razie wiemy na jej temat. Postać nie pochodzi z komiksów Marvela, więc w przeciwieństwie do Spider-Mana, Thora czy Iron Mana, jest kimś zupełnie nowym i nieznanym dla fanów.

Nowa superbohaterka MCU - jak wygląda Kahhori?

Fani przewidują, że Kahhori może pochodzić z tego samego uniwersum, w którym rozgrywa się akcja komiksowej serii Marvel 1602, tak jak Peggy Carter. A jeśli tak, to najprawdopodobniej będzie herosem z przeszłości.

Funko - Kahhori

2. sezon What If...? ma zadebiutować na początku 2024 roku.