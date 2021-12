Severance - zwiastun serialu sci-fi Apple TV+

fot. zrzut ekranu/zwiastun serialu Severance/Apple TV+

Akcja serialu Severance w reżyserii Bena Stillera odbywa się w firmie Lumen Industries, której celem jest stworzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym.

Eksperyment o nazwie severance (odcięcie) polega na całkowitym odseparowaniu wspomnień dwóch sfer życiowych.

Wolontariusze, którzy zgodzili się na udział w badaniu, nie będą pamiętali w pracy niczego, co dzieje się poza nią. W trakcie przebywania we własnym domu zapomną też o tym, co wcześniej wydarzyło się w miejscu ich zatrudnienia. Adam Scott wcieli się w Marka, pracownika z mroczną przeszłością, który próbuje naprawić to, co zniszczył.

Severance - zwiastun

W gwiazdorskiej obsadzie znajdują się Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus i Christopher Walken.

Scenarzystą i showrunnerem jest Dan Erickson. Reżyserem projektu jest Ben Stiller, który znajduje się także w gronie producentów wykonawczych.

Dramat Severance będzie miał swoją premierę 18 lutego 2022 roku za pośrednictwem serwisu streamingowego Apple TV+.