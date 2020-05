Sex Education - kiedy zdjęcia do 3. sezonu? To może być wskazówka dla Wiedźmina

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

źródło: Netflix

Według portalu Deadline platforma streamingowa Netflix wznowi prace nad serialami kręconymi w Wielkiej Brytanii być może dopiero w sierpniu 2020 roku. Zostało to przedstawiona na przykładzie 3. sezonu Sex Education, ale to też jest wskazówka choćby dla Wiedźmina, który również tam jest kręcony.

Zdjęcia do Sex Education miały rozpocząć się w maju 2020 roku, ale zostały opóźnione przez koronawirusa. Twórcy muszą również wprowadzić zmiany w scenariuszach, by dopasować serial do zasad bezpieczeństwa na czele z dystansem społecznym, co samo w sobie jest ekstremalnie trudne w serialu, który porusza taką tematykę.

Netflix oficjalnie nie skomentował doniesień, więc oficjalnie nie wiemy, kiedy dokładnie planują wznowić prace nad Wiedźminem, czy Sex Education.

To naturalnie doprowadzi do kolejnych opóźnień seriali.