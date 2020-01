Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - reżyser o tym, dlaczego stanął za kamerą filmu

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. W tytułowego bohatera w produkcji wcieli się Simu Liu. Reżyserem projektu jest Destin Daniel Cretton. Twórca w jednym z ostatnich wywiadów wyjawił, dlaczego chciał wyreżyserować ten film. Powiedział, że jako dziecko nie miał bohatera, którego mógłby podziwiać. Lubił Spider-Mana, ponieważ nosił maskę, a Cretton wyobrażał sobie, że on sam mógłby ukrywać się za nią. Twórca chce, aby jego syn miał bohatera, którego mógłby wielbić, wobec tego wybrał ten projekt.

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film trafi do kin w USA 12 lutego 2021 roku.