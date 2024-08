Gwiazdor MCU stresował się scenami z tą aktorką. Czuł się przy niej jak kawał "niezdarnego mięsa"

fot. Materiały Prasowe

Ma powstać kontynuacja Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni ze świata MCU. Collider miał okazję porozmawiać z gwiazdą filmu, Simu Liu, na Fan Expo Canada. Aktor spojrzał wstecz na swoją współpracę z Michelle Yeoh, która w 1. części zagrała Ying Nan, mającą kluczową rolę w treningu głównego bohatera. Choć denerwował się wspólnymi scenami, ostatecznie miało to pozytywny wpływ na widowisko i bardzo pozytywnie wspomina to doświadczenie.

Simu Liu o współpracy z Michelle Yeoh

"Kiedy kręciliśmy wspólne sceny i miałem szansę zmierzyć się z nią w walce, przypominało to bardziej taniec. Po pierwsze, byłem bardzo zdenerwowany, a po drugie, była bardzo drobna i pełna gracji, więc czułem się przy niej jak kawał wielkiego i niezdarnego mięsa, miotającego się wokół bez sensu" - zażartował Simu Liu. - "Ale pasowało to do tej sceny, prawda? Próbowała nauczyć mnie, jak odnaleźć harmonię ze swoim ciałem, było to bardzo ukierunkowane na Tai Chi - płynne, przez które ona cię przeprowadza, a ty się potykasz po drodze. Nie musiałem robić za wiele, by wczuć się w rolę, a ona jest świetna. Jest dosłownie najlepszą osobą do wspólnego spędzania czasu."

Warto pamiętać, że Michelle Yeoh to oscarowa aktorka, nagrodzona przez Akademią Filmową za rolę we Wszystko wszędzie naraz. Jest znana ze swoich umiejętności w sztukach walki i popisów kaskaderskich, które zaprezentowała między innymi w widowisku Przyczajony tygrys, ukryty smok. Nic więc dziwnego, że Simu Liu był onieśmielony tą współpracą.

Co dzieje się z sequelem Shang-Chi?

Choć Marvel już w 2021 roku ogłosił, że sequel Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni powstanie, od tej pory nie pojawiło się za wiele aktualizacji w tej sprawie. Było cicho do tego stopnia, że część fanów spisała projekt na straty. Simu Liu wciąż jednak uspokaja fanów w swoich mediach społecznościowych, że prace trwają i kontynuacja nie została anulowana.

